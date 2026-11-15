Medhi Benatia est revenu sur son passage au Bayern Munich et a expliqué qu’il n’était pas heureux à Munich. Il s’en est vite rendu compte.
« Je voulais déjà partir après la première année et j’ai dit que je voulais changer de club », a confié le joueur de 39 ans à Canal+. « Je voulais retourner en Italie. La Juventus, l’Inter et d’autres clubs étaient intéressés. »
Benatia a rejoint le Bayern en 2014 contre une indemnité de transfert de 28 millions d’euros, après de bonnes saisons à l’Udinese Calcio et une année exceptionnelle à la Roma. Sous les ordres de Pep Guardiola, alors entraîneur du club, il a alterné entre le onze de départ et le banc des remplaçants. Jerome Boateng, David Alaba, Dante et Javi Martinez figuraient notamment parmi ses concurrents en défense centrale.
Il a finalement rejoint la Juve en prêt en 2016. Un an plus tard, le club le plus titré de Serie A a recruté définitivement le défenseur central pour près de 17 millions d’euros.
Selon ses propres dires, il a commencé à douter au bout de quelques semaines que son arrivée sur les bords de l’Isar ait été le bon choix. « Après deux mois en Allemagne, j’ai dit à ma femme : "Tu sais, je ne suis pas sûr d’avoir pris la bonne décision en venant ici. Je ne me sens pas bien" », a raconté Benatia. L’Italie lui manquait : elle était pour lui « une seconde patrie ».
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En deux ans au Bayern, Benatia a disputé 46 matches, inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Avec le FCB, il a remporté deux titres de champion et une Coupe d’Allemagne.
Medhi Benatia a remporté de nombreux titres avec la Juventus
Il a ensuite connu une période fructueuse à Turin. Avec la Vieille Dame, Benatia a remporté deux Scudetti, deux Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie. À la Juventus, « la culture et la discipline » étaient les éléments les plus importants, a-t-il expliqué.
Début 2019, il a quitté la Juve pour rejoindre Al-Duhail, au Qatar, contre une indemnité de transfert de 8,6 millions d’euros. Il y est resté deux ans avant de mettre un terme à sa carrière en 2021, après un bref passage à Fatih Karagümrük, en Turquie.
Il travaille désormais comme dirigeant et a occupé le poste de directeur sportif à l’Olympique de Marseille jusqu’à l’été de cette année.