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Martin O'Neill a assuré ne pas s’inquiéter des 15 matches sans but de Kasper Hogh. Il a salué le jeu dos au but de la recrue la plus chère de l’histoire du Celtic lors de la victoire spectaculaire 3-2 contre Beşiktaş, jeudi en Ligue Europa. Entré en jeu, Camilo Duran a volé la vedette avec un doublé qui porte son total à 13 buts cette saison, mais l’entraîneur du Celtic estime que la prestation de Hogh lui apportera le regain de confiance dont il a tant besoin.

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O'Neill ne s'inquiète pas de la disette de Hogh

O'Neill assure ne pas être outre mesure préoccupé par le manque de buts de Hogh, même si le Danois n'a plus marqué depuis 15 matches. L'attaquant est arrivé de Bodo/Glimt pour 11 millions de livres, devenant la recrue la plus chère de l'histoire du Celtic. Il semblait promis à une grande réussite lorsqu'il a inscrit un triplé lors d'une victoire 5-1 contre Kilmarnock, le 9 août.

Comme le rapporte le Daily Mail, il marque le pas depuis, et ses espoirs de mettre fin à cette série contre Besiktas se sont envolés lorsqu'il a été remplacé à 13 minutes de la fin.

L'entraîneur du Celtic salue le jeu dos au but de Hogh

Entrés en jeu, Callum Osmand et Duran ont contribué à assurer la victoire, mais O'Neill a tenu à dire à Hogh qu'il devait être fier de sa prestation ce soir-là. « Oui, absolument, lui ai-je dit, a-t-il expliqué. Je veux que mes avant-centres soient capables de conserver le ballon, et c'est ce qu'il a fait. Il n'est pas Duran, ce n'est pas un dribbleur. Mais s'il peut faire cela pour nous face à une opposition solide, ce sera un atout pour lui. »

Hogh n'ayant pas été retenu dans la dernière sélection du Danemark, O'Neill estime que la confiance pourrait être en cause, mais il a insisté : « Je pense que jeudi soir lui fera du bien. Je lui ai dit que je ne m'inquiétais pas de savoir s'il marquait ou non. »

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Duran accentue la pression sur la recrue record du Celtic

Le doublé de Duran a offert au Celtic sa première victoire de cette campagne de Ligue Europa et porté son total personnel à 13 buts cette saison. « En ce moment, il est en feu, a déclaré O'Neill à propos du Colombien. Il peut jouer sur l'aile droite, il l'a déjà fait. Il a joué sur l'aile gauche pour son autre club. Mais c'est au poste d'avant-centre qu'il est explosif. »

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Interrogé sur la difficulté croissante de titulariser Hogh plutôt que Duran, O'Neill a répondu : « Nous verrons. Nous avons effectué cinq changements jeudi soir parce que c'était nécessaire. Je ne sais pas quelle équipe nous alignerons dimanche. Mais n'oubliez pas que ce garçon a marqué des buts en Ligue des champions. »

Kilmarnock au programme, le Celtic vise la phase à élimination directe

Le Celtic affrontera dimanche Kilmarnock, l'équipe contre laquelle Hogh a inscrit son triplé en août. Avec trois points au compteur à mi-parcours de sa campagne européenne, deux victoires supplémentaires lors de ses matches contre Torreense, Omonia, Marseille et Union Saint-Gilloise pourraient suffire pour atteindre la phase à élimination directe.

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« Sur le plan européen, nous nous sommes donné une chance, a déclaré O'Neill. Nous devrons aller gagner à l'extérieur, et ce ne sera pas facile. »