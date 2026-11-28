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Alexander Isak est actuellement l’homme en forme à Anfield. Il marque avec une efficacité redoutable alors que Liverpool se prépare à un derby de la Mersey à fort enjeu contre Everton. Mais l’entraîneur Andoni Iraola a clairement indiqué qu’il attend bien plus de la recrue la plus chère de l’histoire du club que des buts.

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Isak brille à l’extérieur avant le déplacement à Everton

Liverpool se rend dimanche au Hill Dickinson Stadium pour affronter l’Everton de David Moyes lors du 249e derby de la Mersey. Ce sera son plus court déplacement de la saison.

Isak aborde cette rencontre en pleine réussite devant le but après avoir inscrit un doublé mercredi lors de la victoire 3-0 contre le Club Bruges en Ligue des champions, portant son total à 10 buts cette saison. Huit ont été marqués à l’extérieur et ont contribué au meilleur bilan de Premier League en déplacement de Liverpool, avec 13 points pris sur 15 possibles.

Iraola attend plus que des buts d’Isak

Malgré l’efficacité de son attaquant devant le but, Iraola a révélé qu’il ne lui avait pas fixé d’objectif de buts, insistant sur l’importance de sa contribution au jeu collectif.

« Non, d’habitude, les numéros 9 sont très concentrés sur les buts, donc je ne me souviens pas de ce genre de choses, a déclaré l’entraîneur de Liverpool. Je ne vais probablement pas l’évaluer ni le juger sur ses buts. Je me concentrerai sur d’autres aspects qui, selon moi, doivent être améliorés et sont très bénéfiques pour l’équipe. »

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Iraola a également écarté l’idée d’un secret tactique derrière l’efficacité redoutable d’Isak à l’extérieur, attribuant cette série à une simple « coïncidence ».

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« Honnêtement, je n’ai pas d’explication claire [au fait qu’Isak marque à l’extérieur], a-t-il ajouté. Je pense que nous jouons de la même manière à l’extérieur et à domicile. Je pense donc que c’est simplement une coïncidence. »

Le rebond après une première saison difficile

Le retour en forme d’Isak fait suite à une première année éprouvante sur les bords de la Mersey après son transfert pour la somme record de 125 millions de livres sterling. Arrivé hors de forme, sans avoir effectué de préparation estivale à Newcastle United, il a ensuite été écarté pendant quatre mois par une fracture de la jambe. Sur l’ensemble de cette saison-là, il avait inscrit moins de la moitié de ses 10 buts actuels.

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Si les résultats de Liverpool à l’extérieur sont actuellement meilleurs qu’à domicile, Iraola a assuré qu’il préférait toujours jouer chez lui, où son équipe a affronté des adversaires plus difficiles.

« Normalement, on trouve plus d’espaces quand on joue à l’extérieur, car les équipes sont généralement plus audacieuses et exercent davantage de pressing, a-t-il expliqué. Je préfère jouer à domicile, même si nos chiffres sont actuellement meilleurs à l’extérieur. »

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Un nouveau test à l’extérieur lors du derby

Après sa victoire contre le Club Bruges en Europe, Liverpool doit rapidement se reconcentrer sur le derby de dimanche. À nouveau à la pointe de l’attaque, Isak tentera de prolonger sa série de buts à l’extérieur face à l’équipe de Moyes, tout en montrant à Iraola qu’il continue de progresser dans tous les aspects de son jeu.