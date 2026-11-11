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Harry Kane, du Bayern Munich, n’exclut pas de s’attaquer un jour au record de buts en Premier League.

L’attaquant anglais a prolongé la semaine dernière son contrat avec le club le plus titré d’Allemagne jusqu’en 2029. Il aurait alors déjà près de 36 ans. Mais il n’exclut pas ensuite un retour en Premier League, où il a joué et marqué pendant de longues années avec Tottenham.

« Parfois, il faut simplement laisser les choses venir, croire en soi et continuer à travailler dur. C’est actuellement ma priorité absolue », a déclaré Kane à Sport Bild. À 33 ans, l’Anglais ne montre pour l’instant aucun signe de ralentissement. Il y a quelques semaines à peine, il a créé la surprise en remportant le Ballon d’or, récompensant le meilleur joueur du monde, devant Kylian Mbappé (Real Madrid) et Lamine Yamal (FC Barcelone).

Pour les journalistes en Angleterre, un retour en Premier League est un sujet majeur : Kane pourrait encore battre le record de buts. Mais la star du Bayern aurait sans doute besoin d’au moins deux bonnes saisons pour y parvenir. Avec 213 buts à son actif, il lui manque encore 47 réalisations pour atteindre les 260 buts d’Alan Shearer. Reste à savoir s’il pourrait encore marquer autant dans une Premier League exigeante à 36 et 37 ans.

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« Je n’exclurai jamais de battre un jour le record de buts en Premier League. Mais pour le moment, ce n’est pas mon objectif principal », a reconnu Kane. Selon ses propos, il vise avant tout le titre en Ligue des champions avec le Bayern Munich, ainsi qu’un trophée international avec les Three Lions, de préférence lors de l’Euro 2028, qui se déroulera en Angleterre et en Irlande.