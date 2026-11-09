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Après son doublé pour le BVB contre le SV Elversberg ce week-end, Felix Nmecha est sur toutes les lèvres. Aux éloges pour sa prestation et aux critiques venues de son propre camp concernant sa célébration s’ajoute le scepticisme de l’ancien international Markus Babbel.

L’ancien joueur du Bayern Munich et du Liverpool FC a critiqué sur Sky90 le manque de régularité du milieu axial. « Je ne l’ai jamais vu disputer trois bons matches d’affilée. Il ne peut pas jouer au plus haut niveau samedi, mercredi, puis samedi. Il peut y parvenir sur un match, peut-être même sur deux, mais pas sur trois. »

C’est pourquoi il refuse de qualifier Nmecha de joueur « de classe mondiale » : « Pour moi, être de classe mondiale, c’est y parvenir trois fois. Répondre présent trois fois, même quand on n’est pas soi-même dans un grand jour. Avoir une telle influence sur l’équipe que tout le monde se dit : nous avons besoin de lui, il dirige et guide l’équipe. À mes yeux, il n’en est pas encore capable. »

Lothar Matthäus, détenteur du record de sélections en équipe nationale, a abondé dans le sens de Babbel. Avec Nmecha, 26 ans, on ne sait jamais exactement à quoi s’attendre. Mais : « Vu les qualités dont il dispose, s’il les exploite pleinement, il peut devenir un joueur qui fait une grande différence. »

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Samedi, Nmecha a en tout cas été ce joueur décisif pour le Borussia Dortmund. Grâce à ses deux buts, le deuxième du classement a remporté son duel face au promu Elversberg (2-1). L’entraîneur du BVB, Niko Kovac, a ensuite salué la « présence, le dynamisme et la technique » de Nmecha. Le Croate a résumé : « Grâce à ses rotations du corps, il peut se sortir très vite de nombreuses situations. Cela rend ses coéquipiers meilleurs. »

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Et comme Nmecha entre tout juste dans les meilleures années pour un footballeur, ou, comme l’a dit Kovac, dans « l’âge où l’on atteint son pic de performance », l’international allemand a même « encore une marge de progression ». Le Borussia a mesuré l’importance de Nmecha lors des cinq matches de championnat qu’il a manqués sur blessure la saison dernière. « On a bien vu que notre jeu tournait un peu au ralenti », s’est souvenu Kovac. « Avec lui, nous avons une tout autre dimension. C’est pourquoi je suis heureux qu’il soit là. »

« Par son talent et sa technique, il est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde », a également déclaré le directeur sportif de Dortmund, Ole Book. « S’il ajoute à cela une finition comme aujourd’hui, et il possède la frappe pour le faire, alors il n’y en a pas beaucoup de meilleurs que lui. »

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Pourquoi la célébration de Felix Nmecha suscite-t-elle des critiques ?

La célébration de Nmecha a également fait parler après le match contre Elversberg. Comme il l’avait déjà fait après ses buts sous le maillot de l’Allemagne à la Coupe du monde, Nmecha, profondément croyant, a mimé devant la tribune sud du Signal Iduna Park le geste de retirer une couronne de sa tête, puis de la déposer devant lui sur la pelouse, à genoux. Ce geste renvoie à la campagne « The King's Return », liée au réseau « Ballers in God ».

Le département des supporters et des mécènes du BVB a déploré le soutien de Nmecha à ce réseau et demandé une « prise de distance claire avec les idéologies et les réseaux dont les déclarations et les activités documentées sont, à nos yeux, incompatibles avec les valeurs d’un Borussia Dortmund ouvert sur le monde et attaché à la diversité ».

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Le département des supporters et des mécènes du BVB s’appuie sur les enquêtes de l’émission Monitor de l’ARD et de la Sportschau. Selon celles-ci, dans ce milieu, l’homosexualité a notamment été présentée comme un « péché » et l’avortement comme le « plan de Satan ». Il y serait aussi notamment question de « positions extrêmement conservatrices contre l’homosexualité et la transidentité ».

Getty Images

La religion ne doit « jamais servir de blanc-seing à la discrimination », a déclaré le département. Et l’utilisation ciblée de la notoriété d’un professionnel « à des fins de prosélytisme » ne saurait être considérée comme une « simple pratique religieuse privée ».

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Le BVB a défendu son joueur dans une première réaction. Le club a indiqué, en réponse à une sollicitation de SID, que le professionnel se comportait toujours avec respect. La direction aura néanmoins un entretien avec Nmecha.