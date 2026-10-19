Tout d’abord, Demirbay n’aurait en réalité jamais vraiment voulu jouer pour l’équipe d’Allemagne, comme il l’a révélé dans un entretien avec le journaliste Yagiz Sabuncuoglu : « Je voulais jouer pour la Turquie. Nous avons courtisé la fédération pendant un an et demi. Mais à cause de certaines choses dont je ne peux pas parler, j’ai dû choisir l’Allemagne », a déclaré Demirbay.

À l’été 2017 sont ensuite arrivées ses deux seules convocations par Joachim Löw, alors sélectionneur de l’Allemagne. Demirbay a fait ses débuts lors d’un match amical contre le Danemark en juin. Quelques semaines plus tard, il faisait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe des Confédérations en Russie.

Demirbay n’a joué que le troisième match de groupe, contre le Cameroun, et a ouvert le score lors de la victoire 3-1. Il a ensuite fait un geste qui, à ses yeux, lui a été fatal.

« J’ai enlevé mon maillot et on a vu mon tatouage de la Turquie », s’est souvenu le joueur de 33 ans. Né à Herten, il porte sur l’omoplate un tatouage représentant les contours du pays d’origine de ses parents. Il n’a toutefois pas retiré son maillot en célébrant son but.

Pourquoi Kerem Demirbay n’a-t-il pas joué pour l’Allemagne à la Coupe du monde 2018 ?

Selon lui, ce tatouage explique néanmoins pourquoi il n’a plus jamais été convoqué en équipe d’Allemagne. « Cela a changé la dynamique, dans les médias aussi. Comment un joueur peut-il jouer pour l’Allemagne alors qu’il a la carte d’un autre pays tatouée sur le corps ? Après cela, je n’ai plus jamais été appelé », a-t-il affirmé. Aujourd’hui encore, il n’a pas fait la paix avec cette situation : « Tu ne me convoques plus en équipe nationale au moment où je suis en train de percer ? J’étais considéré comme un étranger. Je ne jouerais plus jamais pour l’Allemagne, même s’ils m’appelaient maintenant. »

Il faut toutefois rappeler que Demirbay faisait face à une énorme concurrence à son poste, dans l’axe du milieu de terrain. Lors de la Coupe du monde 2018, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka et Sami Khedira occupaient ce secteur.

Demirbay, de son côté, ne se serait jamais vraiment considéré comme Allemand. « Mon sang est turc. Mon père est turc, ma mère est turque : je suis turc. Mon plus grand regret sera toujours de n’avoir jamais porté le maillot de l’équipe nationale turque. »

Dans un entretien accordé à SPOX début 2025, il avait tenu des propos quelque peu différents : « J’assume toutes mes décisions. Mais bien sûr, j’aurais aimé jouer plus souvent pour l’Allemagne. Quand je vois maintenant ce que c’est que de jouer dans un stade turc, à quel point les supporters vous poussent, j’aurais peut-être pris une autre décision si j’avais eu cette expérience. Les émotions que je vis ici sont encore différentes et particulières », avait-il alors déclaré sur un ton un peu plus diplomatique.

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Demirbay, qui a été pendant des années un joueur clé du milieu de terrain du Bayer Leverkusen et d’Hoffenheim, avant de passer deux ans à Galatasaray, joue désormais pour Kasimpasa. Titulaire au sein du septième de Süper Lig, il a récemment signé sa première contribution sur un but cette saison lors de la victoire 4-1 contre Samsunspor.