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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, n’exclut pas un retour au Sporting CP alors que l’incertitude persiste sur son avenir à long terme à Old Trafford. L’international portugais est de retour à Lisbonne cette semaine pour un match crucial de Ligue des champions contre son ancien club.

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Les négociations contractuelles à l’arrêt

Les discussions autour d’un nouveau contrat à Old Trafford sont au point mort avant le choc européen de mercredi au stade José Alvalade. Fernandes est arrivé à Lisbonne mardi soir, alors que son contrat actuel expire à la fin du mois de juin.

Si le milieu portugais peut négocier avec des clubs étrangers dès le 1er janvier, Manchester United devrait activer une prolongation automatique de 12 mois pour éviter de le perdre gratuitement cet été. Le club saoudien d’Al-Hilal a tenté à plusieurs reprises de recruter le meneur de jeu, qui a quitté le Sporting pour Manchester United en janvier 2020 dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 68 millions de livres sterling.

Fernandes laisse la porte ouverte à un retour à Lisbonne

De retour dans le stade où il était devenu l’un des favoris des supporters, le capitaine de Manchester United n’a pas exclu un deuxième passage à Lisbonne.

« Je ne fermerai jamais la porte au Sporting. Ce club occupera toujours une place particulière dans mon cœur », a déclaré Fernandes. « Le Sporting a été le premier club à croire en mon potentiel. J’ai toujours ressenti ici, de la part des supporters, tout leur amour et leur gentillesse, quoi qu’il ait pu se passer, et cela a été essentiel pour me permettre de grandir en tant que joueur. »

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Interrogé sur un éventuel retour dans le club portugais, il a ajouté : « Je ne peux pas le promettre. Je n’aime pas faire ce genre de promesses. Le temps que j’ai passé ici me donne envie de revenir. Il y a beaucoup de choses qui dépassent le football. Si cette possibilité se présente un jour, pourquoi pas ? J’ai été heureux ici et j’aimerais l’être à nouveau. »

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Le capitaine de Manchester United privilégie les résultats à sa prolongation

En Angleterre, Manchester United est tombé dans la zone de relégation de Premier League avec une seule victoire en 11 matches de championnat, ce qui a poussé le club à remplacer l’entraîneur Michael Carrick par Mauricio Pochettino . Dans ce contexte difficile, Fernandes a insisté sur le fait que redresser les résultats comptait bien davantage que régler son propre avenir, même si la compétition européenne offre un bref répit après deux victoires et deux défaites en quatre matches de Ligue des champions.

« Nous avons le temps d’en parler », a-t-il dit au sujet de son contrat. « Je sais que c’est mon avenir et que je ne devrais probablement pas voir les choses ainsi, parce qu’il ne me reste pas beaucoup de temps, mais les résultats me préoccupent davantage. Les discussions contractuelles se sont arrêtées pour que nous puissions recommencer à gagner des matches. Ensuite, nous pourrons parler d’un contrat. Ce n’est pas le moment. »

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Il a ajouté : « Nous traversons une période difficile, les choses ne se passent pas comme prévu. Nous avons l’occasion de jouer dans une autre compétition. Nous avons remporté deux matches et en avons perdu deux. C’est une compétition dans laquelle ce club a une grande histoire. Nous avons l’occasion de prendre trois points supplémentaires. C’est une compétition complètement différente. Ensuite, nous penserons au championnat. Ce n’est ni idéal ni ce que nous avions envisagé. Nous sommes dans une situation délicate, mais cela ne change rien à nos objectifs en Ligue des champions. »

L’Europe offre un bref répit face aux difficultés en championnat

Le match de mercredi à Lisbonne revêt une importance majeure : Pochettino cherche à donner un nouvel élan à la saison de Manchester United avant de se concentrer de nouveau sur la sortie de la zone de relégation en Premier League. En dehors du terrain, la direction doit décider rapidement, avant le 1er janvier, si elle active la clause de prolongation de 12 mois de Fernandes afin de repousser un nouvel intérêt d’Al-Hilal.