« Je ne cours pas après les chiffres ! » : Ivan Perisic salue l’esprit d’équipe de la Croatie, tandis que Luka Modric entre dans l’histoire

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Ivan Perisic a souligné les points positifs de la campagne de la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA après avoir marqué lors d’une victoire difficile 2-1 contre la République tchèque. L’ailier expérimenté a également salué la cohésion de l’équipe, alors que le capitaine Luka Modric égalait le record absolu de sélections internationales de Lionel Messi à Osijek.

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Une victoire décrochée à Osijek

La Croatie a conclu la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA par une victoire difficile (2-1) contre la République tchèque à l’Opus Arena. Ivan Perisic a ouvert le score avant la fin de la deuxième minute, puis Lovro Majer a inscrit le but décisif en fin de match après l’égalisation d’Adam Hlozek, auteur d’une belle finition.

Ce résultat a assuré à la Croatie la troisième place du groupe A1, derrière l’Angleterre et l’Espagne. Elle évite ainsi la relégation directe et décroche une place méritée en barrages de promotion-relégation contre une équipe ayant terminé deuxième de Ligue B.

Perisic analyse les fluctuations de la campagne

Revenant sur une phase de groupes éprouvante, Perisic a reconnu que la Croatie avait connu des fortunes diverses et d’importantes fluctuations tactiques face à des poids lourds du football européen. S’exprimant auprès de Nova TV, l’ailier expérimenté a insisté sur la nécessité pour le groupe de tirer des enseignements essentiels de ces rencontres exigeantes pour la suite.

« Nous avons finalement bien terminé, même si nous avons traversé une mauvaise période. Nous devons tirer les leçons de ces quatre matches contre l’Angleterre et l’Espagne, surtout des deux premiers, a déclaré Perisic. Nous avons bien réagi à Split et à Londres, et nous sommes passés tout près d’obtenir davantage lors de ces deux rencontres. »

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Le succès collectif avant les accomplissements personnels

Le but inscrit très tôt par Perisic était son 41e avec la Croatie, pour laquelle il compte également 41 passes décisives. Malgré ce nouveau cap personnel important, l’attaquant expérimenté a souligné que les statistiques individuelles passent largement après les succès collectifs sur le terrain.

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« J’ai dit à plusieurs reprises que je ne courais pas après ces chiffres. Je suis heureux quand je marque, quand je délivre une passe décisive. Tout ce qui compte pour moi, c’est que l’équipe gagne, et nous verrons ensuite jusqu’où je peux aller avec ces chiffres », a expliqué Perisic. Il a également vanté la souplesse tactique, soulignant que changer d’aile en cours de match maintient constamment les défenses adverses dans l’incertitude.

Modric égale un record historique

Cette soirée marquante à Osijek a également été celle du capitaine Luka Modric, qui a disputé son 208e match en sélection. Grâce à cette performance remarquable, le milieu de terrain de 41 ans a rejoint Lionel Messi à la deuxième place du classement historique des joueurs comptant le plus de sélections, derrière le seul Portugais Cristiano Ronaldo.

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La Croatie peut désormais préparer les barrages de mars avec une confiance renouvelée. En décrochant une place dans le premier chapeau des éliminatoires de l’Euro, le groupe a atteint ses principaux objectifs pour cette campagne.