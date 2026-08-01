Jan van Halst estime qu’il reste encore beaucoup d’étapes à franchir en matière d’acceptation de l’homosexualité dans le monde du football néerlandais. C’est ce qu’a déclaré le consultant samedi, lors de la Canal Parade à Amsterdam, à De Telegraaf.

« Il y a encore du travail à faire, je pense. À mes yeux, cela reste toujours une culture macho conservatrice. Cela va de mieux en mieux. On y travaille dur », affirme l’ancien footballeur, qui reste malgré tout optimiste pour l’avenir. « Il y a toutes sortes d’instances qui s’en occupent. Donc c’est encourageant. »

« Mais à chaque fois que l’on pense y être arrivé, tout recommence. Nous devons continuer à y travailler », poursuit Van Halst, à qui l’on fait immédiatement remarquer qu’aux Pays-Bas, aucun joueur ne fait son coming out.

« Aux Pays-Bas, je ne sais pas. Dans le monde, oui », souligne ensuite Van Halst. « Mais très souvent seulement après la carrière. Apparemment, il y a donc quelque chose qui est lié à la pression, et le sentiment de sécurité n’est pas présent. C’est l’une des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Parce que cela ne devrait en réalité pas être le cas. »

Van Halst comprend dans une certaine mesure que les footballeurs n’osent pas faire leur coming out. « Il ne faut pas sous-estimer ce que cela implique. De mon propre point de vue, je peux dire : il faut faire le premier pas. Mais mettez-vous un peu à leur place. »

« Et je ne parle même pas tant que ça du vestiaire. Car, d’après mon expérience, ce n’est pas si grave. On y fait simplement des blagues. Sur les crânes chauves, et sur l’endroit d’où l’on vient. Mais c’est davantage l’environnement autour. Le public, la presse. Là, il y a vraiment encore du travail à faire. »

Van Halst a enfin répondu à la question de savoir s’il connaît des joueurs homosexuels. « Non. Sincèrement, non. Si l’on parle de footballeurs professionnels. Ils sont peut-être déjà filtrés. Ils ne se sentent pas à l’aise. Et abandonnent plus tôt, avant d’accéder au football professionnel. C’est possible. »

« Et bien sûr, c’est grave. Il s’agit de sécurité. Apparemment, cela n’est toujours pas suffisant pour tout le monde pour permettre l’accès au football professionnel », conclut le consultant, qui continue d’espérer des jours meilleurs pour les joueurs homosexuels. « Il ne faut jamais abandonner cet espoir. Et pour cela, ce genre de journées est utile. Pour continuer à sensibiliser. Espérons que cela se traduira aussi un jour dans le football. »