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Weston McKennie est sorti du silence après les informations évoquant un transfert retentissant à Manchester United. L’international américain est régulièrement annoncé à Old Trafford depuis la récente nomination de son ancien sélectionneur, Mauricio Pochettino.

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McKennie affirme vouloir rester à la Juventus

Malgré des spéculations grandissantes sur un éventuel transfert en Premier League, McKennie s’est rapidement démarqué des rumeurs de départ de la Juventus . Le milieu américain a rejoint le géant italien en provenance de Schalke en 2020, devenant le premier joueur américain à porter le maillot du club et le cinquième Américain à évoluer en Serie A. Depuis son arrivée à Turin, malgré un prêt de six mois à Leeds United à partir de janvier 2023, McKennie a aidé la Juventus à remporter deux Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie.

Le joueur de 28 ans s’est exprimé directement sur son avenir, indiquant clairement que sa priorité était de rester à l’Allianz Stadium. « Je tiens à préciser que je ne compte pas quitter la Juventus », a expliqué le milieu de terrain, selon Fabrizio Romano. « Je suis heureux là où je suis. C’est pour cela que j’ai signé un nouveau contrat à la Juve et j’ai hâte de poursuivre ici. »

Le lien avec Pochettino à Old Trafford

Les rumeurs ont pris de l’ampleur après la nomination de Pochettino à la tête de Manchester United. L’Argentin a officiellement pris ses fonctions à Old Trafford, succédant à Michael Carrick, qui n’avait remporté aucun de ses huit derniers matches de Premier League à la tête de l’équipe.

Selon de récentes informations de La Gazzetta dello Sport, Pochettino aurait fait de McKennie une cible prioritaire pour le prochain mercato de janvier. Le milieu américain a suscité l’intérêt d’autres clubs à plusieurs reprises par le passé, mais il est devenu un joueur de plus en plus important et polyvalent à la Juventus. Il compte également plus d’apparitions en compétition officielle que tout autre membre de l’effectif actuel de la Juventus, avec 241 matches disputés pour le club.

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Un contrat et une situation stable à Turin

Si Manchester United cherche peut-être à recruter, la situation contractuelle de McKennie complique toute opération. L’ancien joueur de Schalke s’est engagé sur le long terme avec le géant italien en mars dernier en signant une prolongation de contrat qui doit le maintenir au club jusqu’à l’été 2030.

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McKennie a disputé 11 matches toutes compétitions confondues avec la Juventus depuis le début de la saison, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Le milieu américain est très apprécié de l’entraîneur Luciano Spalletti pour son volume de travail et sa polyvalence. Celui-ci souhaite le garder à Turin, notamment dans un contexte de récentes inquiétudes concernant les blessures d’autres milieux de terrain, dont Manuel Locatelli et Khephren Thuram.

D’autres joueurs de la sélection américaine dans le viseur

McKennie n’est pas la seule star américaine annoncée comme une possible recrue de Pochettino dans le nord-ouest de l’Angleterre. Le nom de Christian Pulisic, qui brille à l’AC Milan, a lui aussi été évoqué pour un éventuel transfert à Manchester United, alors que l’« effet Poch » commence à peser sur les rumeurs de transfert en Angleterre.

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La Juventus occupe actuellement la septième place du classement de Serie A avec 18 points, à 11 longueurs de la Lazio, leader du championnat. Le club turinois tentera de renouer avec la victoire dimanche, lors de la réception de Venezia pour son prochain match de championnat.