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Joshua Kimmich a présenté ses excuses à ses coéquipiers du Bayern Munich après un geste inconsidéré qui a laissé le club allemand en infériorité numérique samedi. Le milieu expérimenté a été expulsé juste avant la mi-temps du match nul et vierge contre Hambourg, obligeant une jeune équipe à disputer toute la seconde période à dix.

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Kimmich assume l’entière responsabilité de son expulsion

Le milieu expérimenté a été renvoyé aux vestiaires à la 44e minute de la rencontre au Volksparkstadion après un incident insolite impliquant l’attaquant de Hambourg Alexander Rossing-Lelesiit . Poussé par son adversaire, Kimmich a réagi en lui tirant les cheveux, un geste qui n’a guère laissé d’autre choix à l’arbitre que de lui adresser un carton rouge direct.

Revenant sur l’incident après le coup de sifflet final, le joueur de 31 ans n’a pas cherché à se dérober et a jugé son geste sans détour. « C’était une grosse erreur. Totalement inexcusable, a déclaré Kimmich. Même une heure plus tard, je ne comprends toujours pas pourquoi j’ai fait ça. C’était totalement inutile, extrêmement stupide. Je dois présenter mes excuses à l’équipe. »

Un geste inconsidéré aux lourdes conséquences

Cette expulsion est tombée à un moment particulièrement préjudiciable compte tenu de l’état actuel de l’effectif du Bayern. Vincent Kompany a dû aligner le plus jeune onze de départ du club en Bundesliga depuis plus de huit ans et demi en raison d’une grave crise de blessures. La perte d’un joueur d’expérience comme Kimmich a mis une pression énorme sur cette équipe inexpérimentée, ce que le joueur a rapidement reconnu face aux médias après le match.

La frustration de Kimmich semblait venir du fait qu’il n’existait aucune animosité préalable entre Rossing-Lelesiit et lui. Sa réaction a paru surgir de nulle part, laissant les supporters comme le joueur lui-même perplexes quant à ce qui l’avait provoquée. « Compte tenu de notre situation générale, c’était totalement inexcusable de ma part, a-t-il poursuivi. Je dois présenter mes excuses à l’équipe. Je ne peux pas vraiment l’expliquer moi-même non plus. C’était extrêmement stupide, et je suis content que nous ayons quand même réussi à prendre un point. »

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Un comportement inhabituel de la part du leader

Malgré une seconde période entière en infériorité numérique après l’expulsion de Kimmich, l’équipe de Kompany a fait preuve d’une grande résistance pour ne pas encaisser de but et repartir de Hambourg avec un point. Cette rencontre a conclu une semaine agitée pour le milieu, qui avait suscité la polémique en critiquant les dirigeants du Bayern, notamment Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge, pour leurs commentaires publics sur les problèmes de santé de Jamal Musiala et une éventuelle baisse de salaire. Il avait estimé que cela ne correspondait « pas à la manière de faire du Bayern ». Malgré l’agacement des dirigeants du club rapporté par la presse, le Bayern a confirmé que Kimmich ne serait pas sanctionné.

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Le milieu a eu du mal à trouver les mots pour décrire ce qui lui est passé par la tête au moment de l’incident. « Ce n’est pas le genre de chose que je ferais normalement, a ajouté Kimmich. Je n’avais même eu aucun accrochage avec ce joueur pendant le match. J’aimerais pouvoir donner une explication, mais j’ai moi-même du mal à comprendre. »

Le Bayern passe derrière Dortmund

Avec ce match nul et vierge, le Bayern Munich reste deuxième de Bundesliga avec 23 points, à une longueur du leader, le Borussia Dortmund, qui compte un match en moins et affronte le Bayer Leverkusen dimanche. La position du Bayern pourrait être davantage menacée : Fribourg, troisième avec 22 points, affronte dimanche le RB Leipzig, quatrième avec 21 points, et le vainqueur pourrait passer devant le club munichois.