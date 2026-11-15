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Alexander Wehrle, du VfB Stuttgart, a réagi avec incompréhension aux propos d’Uli Hoeneß, figure tutélaire du Bayern Munich.

Le week-end dernier, Hoeneß avait critiqué la politique de transferts menée par les Souabes l’été passé dans l’émission « Sonntags-Stammtisch » de la BR. L’homme de 74 ans estimait que le VfB ne prenait pas assez de risques.

« Ils lui vendent chaque année ses meilleurs joueurs et pensent pouvoir quand même atteindre la Ligue des champions. C’est tout simplement faux. Quand on dispose d’un potentiel aussi énorme que le VfB, y compris sur le plan industriel dans la région de Stuttgart, il faut prendre des risques de temps en temps », a déclaré Hoeneß.

Wehrle a fermement rejeté ces propos dans un entretien accordé à la Frankfurter Rundschau et défendu la manière de travailler des dirigeants du club de Stuttgart. Hoeneß est certes « une légende parmi les dirigeants du football allemand, qui a beaucoup marqué la Bundesliga », mais il n’est pas bien informé dans ce cas précis.

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« Je ne comprends pas ces déclarations. Car nous n’avons vendu aucun titulaire cet été sur le marché des transferts », a affirmé Wehrle. Au contraire, le VfB a réussi à conserver tous ses joueurs clés et à renforcer son effectif à certains postes. Le club a « investi de manière significative dans l’effectif tout en réalisant le souhait de tous les supporters du VfB : intégrer enfin à l’équipe, avec Dennis Seimen, un joueur formé au club qui peut être notre numéro un pour de longues années ».

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Le dirigeant du club de Stuttgart ne voit pas « quels risques supplémentaires nous devrions prendre. Et deuxièmement, nous n’avons jamais déclaré, ni en interne ni en externe, que nous devions atteindre la Ligue des champions ».

Quels titulaires ont quitté le VfB Stuttgart cet été ?

De fait, les Souabes n’ont laissé partir cet été qu’un seul joueur susceptible d’être titulaire : Chema Andres, transféré à Brighton & Hove Albion, en Premier League, pour plus de 20 millions d’euros lors du dernier jour du mercato. Ils ont au contraire investi 55 millions d’euros dans de nouveaux joueurs. Dzenan Pejcinovic (en provenance du VfL Wolfsburg), Leo Sauer (du Feyenoord Rotterdam) et Bilal El Khannouss (recruté définitivement après son prêt en provenance de Leicester City) ont notamment rejoint le quintuple champion d’Allemagne. Grischa Prömel, en provenance d’Hoffenheim, est même arrivé sans indemnité de transfert.

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Le VfB reste néanmoins légèrement en deçà des attentes sur le plan sportif. Après un début de saison difficile, avec seulement deux victoires lors de ses sept premiers matches de championnat, Stuttgart occupe actuellement la huitième place du classement.

Le point positif : la tendance est nettement à la hausse. En Bundesliga, le VfB a récemment battu le Bayer 04 Leverkusen et le SV Werder Bremen. Il est également dans les temps en Ligue des champions, avec sept points après quatre matches.