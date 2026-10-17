« Je ne comprends pas ce qui s'est passé ! » : Pellegrini explose de colère et ouvre le feu sur l'arbitre du match contre Barcelone

Le Chilien Manuel Pellegrini, entraîneur du Real Betis, s'est livré à une violente charge contre l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea, après la défaite de son équipe face au Barça sur le score de 5-2, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Espagne, accusant les décisions arbitrales d'avoir influé de manière décisive sur le cours de la rencontre et estimant que son équipe avait été lésée par l'annulation du but de Giovani Lo Celso et par l'expulsion de Facundo Bernal.

Dans des propos accordés à la chaîne « DAZN », Pellegrini a exprimé sa colère à l'égard des décisions prises lors de ce match au stade de La Cartuja, affirmant qu'il n'était pas parvenu à en comprendre les justifications, en particulier au vu de sa contestation de l'annulation du but de Lo Celso pour une main de Cucho Hernández, mais aussi de ce qu'il considère comme des fautes ayant précédé l'un des buts du Barça.

L'entraîneur chilien a déclaré : « Ce sont des décisions incompréhensibles, je n'ai pas pu les comprendre. Un but a été annulé pour une main que Cucho n'a pas commise volontairement, le ballon ayant heurté sa main. En revanche, sur le troisième but du Barça, un joueur a posé son pied sur sa tête et cela s'est terminé par son expulsion, il y a eu également une poussette et une provocation de Lamine Yamal. Ce sont des décisions qui ont eu un impact très important. »

Pellegrini a ajouté qu'il ne trouvait aucune explication à ce qui s'est passé durant la rencontre, bien qu'il estime que les deux équipes y étaient entrées avec l'intention de proposer un football compétitif, précisant : « Je comprends que l'arbitre puisse être quelque peu agacé, mais les deux équipes sont décidées à jouer au football, et je ne vois pas pourquoi appliquer ces décisions de cette manière. »

Pellegrini défend Cucho

L'entraîneur du Real Betis a réservé des critiques explicites à la décision d'annuler le but de Giovani Lo Celso, après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) qui a convoqué l'arbitre devant l'écran pour revoir la main survenue lors de la construction de l'action, avant qu'il ne décide d'annuler le but qui aurait permis au club andalou d'égaliser.

Pellegrini a expliqué son point de vue sur cette séquence : « Cucho essayait d'atteindre le ballon, un joueur du Barça l'a poussé et le ballon a heurté sa main. Ce n'était pas une main volontaire ; il allait arrêter le ballon de la poitrine, mais celui-ci a touché sa main. Malheureusement, de tels faits nuisent au jeu. »

L'expulsion a gâché le match

Les critiques de Pellegrini ne se sont pas arrêtées au but de Lo Celso, elles se sont également étendues à l'expulsion de Facundo Bernal en seconde période, après son altercation avec Lamine Yamal, lors d'une séquence marquée par une poussette de l'ailier du Barça et une réaction du joueur du Betis qui lui a saisi la tête, avant que l'arbitre ne brandisse le carton rouge à l'encontre de Bernal.

L'entraîneur du Betis a estimé que cette expulsion avait changé la physionomie de la rencontre, son équipe étant capable de rivaliser avec le Barça avant de se retrouver en infériorité numérique, soulignant que son effectif disposait d'éléments techniques en mesure de menacer l'adversaire et de créer des occasions.

Pellegrini a déclaré : « Nous avions des joueurs très importants, et nous avions une idée claire concernant la possession du ballon. Fornals, Lo Celso et d'autres sont des joueurs qui possèdent un très grand talent technique. Le score était de 2-1, et Bellerín se trouvait en duel, mais l'expulsion a gâché le match. C'est là toute la différence. »

L'entraîneur chilien a ajouté que son équipe avait livré une prestation équilibrée face au Barça lorsque les deux formations évoluaient au complet, estimant que le score final ne reflète pas à lui seul la nature de la lutte qu'a connue le match avant l'expulsion.

Pellegrini a conclu ses propos ainsi : « Bien sûr, lorsque nous jouions à 11 contre 11, nous rivalisions à armes égales. Le match était équilibré, et il n'était pas facile de jouer contre le Barça. Nous avons eu des occasions très nettes et, jusqu'à ce que le score devienne 3-2, tout était équilibré face à une équipe considérée comme la meilleure d'Espagne. »