L'Allemand Matthias Jaissle, nouveau directeur technique de Newcastle United, est apparu pour la première fois devant les médias, affirmant qu'il n'avait pas l'intention d'invoquer les circonstances actuelles ni le départ de plusieurs stars de l'équipe, mais qu'il aspirait plutôt à bâtir un nouveau projet capable de rivaliser dès le début de la saison.

Jaissle s'est exprimé lors du stage de Newcastle organisé dans la ville espagnole de La Manga, dans des déclarations rapportées par la chaîne «Sky Sports», où il a insisté sur le fait que l'équipe avait besoin de temps et de travail, tout en affichant sa confiance dans le soutien de la direction lors du mercato.

L'entraîneur allemand a déclaré : «La question de savoir où nous pouvons terminer la saison après tous ces changements ? Il est difficile d'y répondre après une seule journée à la tête de l'équipe officiellement.»

Il a ajouté : «Nous avons perdu plusieurs joueurs importants, mais je considère cela comme un défi positif. Nous pourrions chercher des excuses, mais ce n'est pas notre façon de faire.»

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Jaissle a précisé qu'il préférait évaluer les éléments actuels de l'équipe avant de prendre toute décision technique, déclarant : «Accordez-moi un peu de temps pour faire connaissance avec les joueurs. Je veux bien les connaître et leur donner l'occasion de faire leurs preuves, après quoi nous pourrons mieux évaluer les choses.»









Au sujet du mercato, l'entraîneur allemand a affirmé que le club avait la capacité de renforcer ses rangs, ajoutant : «Nous avons les moyens de bouger sur le marché, et notre directeur sportif le sait très bien. Je suis convaincu que nous verrons de nouveaux visages dès le début de la saison.»

Il convient de rappeler que Jaissle a démissionné il y a quelques jours de son poste à Al-Ahly, après un parcours historique durant lequel il a remporté la Ligue des champions d'Asie de l'élite à deux reprises consécutives, ainsi que la Supercoupe locale à une reprise.