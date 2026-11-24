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Santiago Gimenez revient au Stadion De Kuip avec le FC Porto en Ligue des champions et promet de ne pas célébrer s’il marque contre son ancien club, le Feyenoord. L’attaquant mexicain a aussi pointé les difficultés du Feyenoord après une perte de balle, une faiblesse que Porto compte exploiter.

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Gimenez retrouve De Kuip avec émotion

L’attaquant du FC Porto Santiago Gimenez revient au Stadion De Kuip pour affronter son ancien club, le Feyenoord, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026/27. Alors que les deux équipes comptent chacune trois points après quatre matches, Gimenez veut marquer et aider Porto à gagner, mais il a assuré qu’il ne célébrerait pas son but.

« Si je marque, je ne célébrerai pas, par respect pour le club qui m’a ouvert les portes de l’Europe et qui m’a toujours témoigné de l’affection », a déclaré Gimenez. « J’ai passé de très bons moments ici et c’est toujours particulier de revenir. Je reviens sous un autre maillot et je veux gagner. J’aimerais aussi marquer, parce que c’est le football, c’est la Ligue des champions et c’est un rêve devenu réalité. »

Gimenez pointe une faiblesse tactique du Feyenoord

Après avoir passé ses premières années dans le football européen à Rotterdam, Gimenez estime que sa connaissance du jeu du Feyenoord offre au FC Porto une faiblesse précise à exploiter. Il a souligné le goût de son ancien club pour la possession du ballon, mais aussi ses difficultés lorsqu’il le perd.

« Je connais déjà le Feyenoord, je sais comment il joue, ce qu’il veut et ce qu’il recherche », a déclaré Gimenez. « D’après mon expérience au club, je dirais qu’il aime avoir le ballon, mais qu’il éprouve certaines difficultés après l’avoir perdu. C’est ce que nous allons essayer d’exploiter. »

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Les supporters et les adieux face au Bayern parmi ses souvenirs

Gimenez a évoqué avec affection ses liens avec les supporters du Feyenoord et ses anciens coéquipiers, précisant qu’il garde le contact avec Anis Hadj Moussa et Ezequiel Bullaude. Il a cité son doublé contre le Bayern Munich comme son souvenir le plus marquant avant son départ de Rotterdam.

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« Les supporters me manquent. Nous avions un lien très particulier. Pas seulement moi, mais aussi ma famille », a déclaré Gimenez. « Le match contre le Bayern Munich. C’était l’un de mes derniers matches à De Kuip. C’était une soirée très particulière, j’ai marqué deux buts et j’ai dit au revoir aux supporters. Ils seront toujours dans mon cœur. »

Une ambiance difficile attend Porto dans un match à gagner

Gimenez a prévenu ses coéquipiers du FC Porto qu’ils devaient s’attendre à un public hostile à De Kuip, ajoutant : « Nous devons faire preuve de beaucoup de maturité et d’intelligence, et faire ce que nous avons à faire sur le terrain. »

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Attendu sur le banc au coup d’envoi derrière Pepe, Andre Silva et Borja Sainz, Gimenez pourrait jouer un rôle décisif alors que l’équipe de Francesco Farioli vise une victoire européenne cruciale à Rotterdam.