L'affaire Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé continue de faire la une de l'actualité en France, après que les récentes déclarations du capitaine de l'équipe de France ont suscité une vive polémique, notamment lorsqu'il s'est décrit comme « l'élu », une formule qui n'a pas été bien accueillie par Dembélé et son entourage, selon ce qu'a révélé le journal L'Équipe.

Le quotidien français avait indiqué que le joueur du Paris Saint-Germain et ses proches n'étaient pas satisfaits de la manière dont Mbappé avait parlé de lui-même, même si considérer le capitaine des Bleus comme l'un des principaux candidats au Ballon d'Or n'a rien de surprenant, d'autant qu'il jouit de ce statut depuis de nombreuses années.

L'affaire a provoqué des réactions contrastées dans les milieux sportifs et médiatiques français, après que Jérôme Rothen, lors de son intervention dans l'émission « RMC Sport », a évoqué l'existence d'une forme de « trahison » de la part de Mbappé, avant de laisser entendre qu'il pourrait exister une division au sein de l'équipe de France en raison de cette crise.

Mais Christophe Dugarry, présent dans l'émission, a fermement rejeté cette thèse et adressé de virulentes critiques à Rothen, lui demandant de révéler les noms des joueurs qu'il estime constituer une partie de cette division.

Dugarry a déclaré : « Jérôme, sur ce que tu dis, je veux des noms. Tu me dis qu'il y a deux groupes au sein de l'équipe. Je ne crois pas à ces conneries ! Qu'est-ce qui te dérange, Ousmane ? Il a remporté deux fois la Ligue des champions et a obtenu le Ballon d'Or. »

La légende française a ajouté : « Vous vous connaissez depuis que vous avez 15 ans. Vas-tu te vexer d'une interview où Kylian passe tout son temps à parler de lui-même ? Il n'a rien dit de mal sur Dembélé. »

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Dugarry prend la défense de Mbappé

Dugarry a poursuivi sa défense de Mbappé, estimant que les propos du joueur français ne comportaient aucune attaque directe envers Dembélé, mais reflétaient plutôt une différence évidente entre les personnalités des deux stars et leur manière d'appréhender le football et la célébrité.

Il a déclaré : « Ce que Kylian a dit, c'est la vérité. Je me souviens que lorsque Dembélé était à Barcelone, il n'arrivait pas à se lever le matin pour aller à l'entraînement parce qu'il jouait à la PlayStation. Allez ! Dembélé est la star à contre-courant, et c'est pour cela qu'il brille. Il a la mentalité de la star à contre-courant. Ce sont deux visions du football. Deux styles de football différents qui s'affrontent. Deux personnalités différentes. »

Dugarry a considéré que la différence entre Mbappé et Dembélé ne signifie pas nécessairement l'existence d'une véritable crise entre eux, expliquant que chaque joueur a une personnalité complètement différente de l'autre, et que cette divergence pourrait faire naturellement partie de leur relation au sein de l'équipe de France.

Dugarry a poursuivi ses propos sur Dembélé, affirmant qu'il ne voyait pas de raison évidente pour que la star du Paris Saint-Germain se froisse des déclarations de Mbappé, d'autant que la personnalité bien connue de Dembélé repose essentiellement sur le fait de rester à l'écart des projecteurs et de ne pas chercher à apparaître comme la star qui occupe le devant de la scène.

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Dugarry a déclaré : « Je ne comprends pas ce qui choque Ousmane Dembélé. Il s'est toujours présenté comme quelqu'un de réservé, de timide, de plutôt renfermé, et doté d'un fort esprit d'équipe. Il a bâti sa carrière ainsi, et il a gagné de cette manière. Il comprend cette philosophie du football. Mbappé, c'est tout le contraire. Excusez-moi, mais si leur amitié ne peut pas surmonter cela, cela veut dire qu'elle n'était pas solide à la base. »

Cependant, Dugarry a reconnu qu'il y avait certaines choses qui le dérangeaient dans la manière de s'exprimer de Mbappé, à commencer par la grande confiance dont le joueur fait preuve dans ses déclarations, ainsi que son recours répété à la première personne lorsqu'il parle de sa carrière et de son statut.

Il a précisé : « Il y a des choses qui me dérangent, comme la confiance excessive de Kylian dans ses déclarations. Je m'étonne qu'il parle si longuement à la première personne et qu'il se présente de cette manière... dans un sport collectif, où il n'a pas remporté grand-chose alors qu'il a beaucoup à gagner. »

Dugarry a conclu ses propos en soulignant que Mbappé possède actuellement la force et le statut qui lui permettent de s'exprimer de la manière qu'il juge appropriée, déclarant : « Aujourd'hui, Mbappé est sa propre source de force ! »