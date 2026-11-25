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Vincenzo Montella est revenu sur la période mouvementée qu’il a vécue à la tête de l’AC Milan, marquée par la désorganisation interne et des stratégies contradictoires. L’ancien international italien a également évoqué les rumeurs persistantes d’un possible transfert de Cristiano Ronaldo durant son passage à San Siro.

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Montella revient sur son départ de Turquie

Montella s’est exprimé pour la première fois depuis son départ de la sélection turque. Il est revenu sur un mandat marqué à la fois par des réussites importantes et une fin difficile. L’Italien a conduit la Turquie jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2024 et obtenu sa qualification pour la Coupe du monde 2026, mais son parcours dans le tournoi s’est achevé dès la phase de groupes. Malgré ces résultats, il a été limogé après que la Turquie a perdu tous ses matches de Ligue des nations . Il est désormais libre.

« Quand je suis arrivé, ils craignaient de ne pas se qualifier pour l’Euro, mais nous y sommes parvenus. Ensuite, nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde et avons accédé à la Ligue A de la Ligue des nations », a déclaré Montella à La Gazzetta dello Sport. L’entraîneur a reconnu que la fin de cette aventure avait été difficile à accepter, tout en rappelant les aléas du métier. « Naturellement, la fin de cette expérience m’a fait mal, mais il arrive que des choses imprévisibles se produisent dans le football », a-t-il ajouté.

Le chaos à Milan et les rumeurs autour de Ronaldo

La conversation s’est ensuite tournée vers son passage à l’AC Milan, le club qu’il soutenait enfant. Montella a connu une première saison encourageante à San Siro. En battant la Juventus lors de la Supercoupe d’Italie 2016, il a offert à Milan son premier trophée depuis 2011. Il a également mené le club à la sixième place de Serie A, synonyme de qualification pour la Ligue Europa et de retour en compétition européenne pour la première fois depuis 2014. Sa deuxième saison a toutefois été bien plus difficile : Milan n’a remporté que six de ses 14 premiers matches de championnat, ce qui a conduit à son limogeage.

« Cela a toujours été mon rêve, parce que je soutenais Milan quand j’étais enfant, en regardant Marco van Basten. Berlusconi était un gentleman, même s’il intervenait souvent et essayait de m’orienter vers certaines décisions. Il avait l’habitude d’avoir un effectif rempli de lauréats du Ballon d’Or, mais nous n’en avions pas. Je plaisantais en disant que s’il m’en achetait un, je pourrais moi aussi faire jouer l’équipe de manière plus offensive », a confié Montella.

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Montella s’est montré très critique envers la gestion interne du club à cette époque, estimant que la communication passait avant le fond. « Dans ce club, il y avait plus de slogans publicitaires que de messages concrets. Il y avait beaucoup de chaos la deuxième année : un changement de propriétaire, de nombreux nouveaux joueurs et, plus généralement, une stratégie de recrutement chaotique. Nous n’étions pas toujours sur la même longueur d’onde ; parfois, je n’étais même pas consulté. Je crois qu’au moment de recruter un attaquant, on m’a dit que tout le budget avait été dépensé. »

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Montella écarte la piste Cristiano Ronaldo

Pendant cette période agitée, des rumeurs ont souvent évoqué un transfert retentissant de Cristiano Ronaldo à Milan, avant que la superstar portugaise ne rejoigne finalement la Juventus. Montella a toutefois rapidement écarté ces informations, qu’il jugeait purement spéculatives et sans fondement réel. « Je n’y ai jamais cru, cela ressemblait plutôt à du football fantasy », a-t-il insisté.

Se tournant vers la saison actuelle de Serie A, Montella s’est montré optimiste pour la Roma de Gian Piero Gasperini. Après 12 journées, le club occupe la deuxième place avec 30 points, à seulement deux longueurs de la Lazio, leader du classement, tandis que Donyell Malen est en tête des buteurs avec 12 réalisations. Montella pense que l’attaquant peut atteindre un total de buts élevé, comparant même son récent quadruplé à sa propre prestation restée dans les mémoires face à la Lazio en 2002. « Moi, j’en ai marqué quatre dans le derby, avec Alessandro Nesta au marquage, donc c’est un peu différent. Je pense vraiment que Malen sera le meilleur buteur cette saison ; s’il continue comme ça, il peut en marquer 30 ou plus. La Roma peut lutter pour le Scudetto jusqu’au bout, et après, qui sait ? »

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Des regrets et des excuses pour Capello

Revenant sur ses années les plus fructueuses en tant que joueur, Montella a évoqué le Scudetto remporté par la Roma en 2001 sous Fabio Capello. Ce titre reste le dernier du club en Serie A, ainsi que le troisième et dernier championnat de son histoire. L’Italien faisait partie d’une redoutable attaque aux côtés de Francesco Totti et Gabriel Batistuta, mais il a reconnu que ses rapports avec l’entraîneur expérimenté n’avaient pas toujours été simples.

Surnommé « l’Aeroplanino », Montella a confié regretter la manière dont il avait géré sa relation professionnelle avec Capello à l’époque. « Nous avons organisé une grande fête chez moi le lendemain du dernier match. Capello n’était pas invité, mais il est venu quand même. Si j’avais ouvert la porte, je lui aurais d’abord fait faire deux fois le tour de l’immeuble en courant. Je pense que je dois des excuses à Capello ; parfois, je n’ai pas eu un comportement professionnel, et je le regrette », a-t-il conclu.