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Gennaro Gattuso a répondu avec fermeté à ses détracteurs après la victoire difficile de la Lazio contre le Torino, qui prolonge son remarquable parcours. L’entraîneur refuse d’oublier les pronostics d’avant-saison qui annonçaient son équipe en difficulté dans le bas du classement.

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Gattuso refuse d’oublier les premières critiques

Gattuso était d’humeur combative après avoir vu son équipe décrocher sa 11e victoire en seulement 13 matches de championnat. Ce succès à Turin a témoigné de sa combativité : la Lazio a dû résister à une forte pression physique de l’équipe d’Ivan Juric. Malgré sa place dans le haut du classement de Serie A, l’ancien milieu de terrain n’a pas oublié le scepticisme d’avant-saison. Il a profité de sa prise de parole après le match pour rappeler que son effectif avait été largement condamné avant même le début de la saison.

« Je n’oublie pas qu’on nous donnait pour morts, qu’on nous prenait pour une bande de ratés », a déclaré Gattuso à Sky Sport Italia. « Je suis fier de ce que nous avons fait aujourd’hui parce que nous n’avons pas reculé d’un millimètre et que l’équipe m’a beaucoup plu. Souffrir un peu, c’est normal, mais notre secret, c’est la mentalité et l’envie. »

Gattuso écarte les discussions sur le Scudetto

Malgré la place élevée du club au classement, Gattuso tient à garder les pieds sur terre avec ses joueurs. Il a affirmé que le classement n’avait pour l’instant aucune importance pour son staff, préférant se concentrer sur le travail quotidien à l’entraînement. L’entraîneur estime que se projeter trop loin pourrait faire perdre à son équipe l’intensité qui caractérise sa saison jusqu’ici.

« Nous ne devons pas regarder le classement, nous vivons au jour le jour, a-t-il expliqué. Je me fie à ce que je vois pendant la semaine ; cette équipe avance vite et beaucoup de joueurs connaissent des pics de forme. Nous devons travailler dur et mettre en pratique ce que nous préparons. Nous sommes là par hasard... »

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Un effectif dont la profondeur fait la différence

L’apport des remplaçants a particulièrement satisfait Gattuso. À mesure que le match avançait et que la fatigue se faisait sentir, l’entrée de joueurs frais a permis à la Lazio de préserver son avantage. Cette profondeur d’effectif a joué un rôle crucial dans sa régularité : elle permet à l’équipe de maintenir un rythme élevé même lorsque les titulaires commencent à fatiguer sous la pression.

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Il a reconnu que des moments difficiles finiraient par arriver, mais s’est dit prêt à adapter sa tactique lorsque le rythme de l’équipe baissera inévitablement plus tard dans la saison. « L’équipe me montre qu’elle est vivante parce qu’aujourd’hui encore, cinq joueurs sont entrés en jeu et je pense que tous les cinq nous ont énormément aidés. Pour moi, c’est important », a souligné Gattuso.

Faire face à la pression extérieure et au scepticisme

Interrogé sur la possibilité que les succès de la Lazio commencent à déranger les grandes équipes établies du football italien, Gattuso est resté imperturbable. Il accueille volontiers les analyses des spécialistes, estimant que le scepticisme ne fait que renforcer la motivation de son équipe. Pour lui, la marche à suivre reste simple : travailler sans relâche à l’entraînement pour donner tort à ceux qui doutent.

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« Pourquoi cela devrait-il déranger ? Il y a des gens qui comprennent le football, qui étudient le football, qui regardent les chiffres, et c’est très bien. Nous devons vivre au jour le jour. Nous pensons aussi... nous devons savoir rester là. Je sais que c’est difficile, mais nous prenons les matches les uns après les autres et cela ne me dérange pas, au contraire », a-t-il conclu.