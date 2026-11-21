Partager Suivez GOAL sur Google

Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a semé le doute sur son avenir à Anfield en reconnaissant ne pas savoir où il jouera la saison prochaine. Le défenseur expérimenté entre dans les derniers mois de son contrat et n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club de la Mersey pour une prolongation.

Publicité

Van Dijk évoque son avenir incertain à Anfield

Van Dijk a reconnu que son passage légendaire à Liverpool pourrait toucher à sa fin alors qu’il approche de l’expiration de son contrat cet été. Le défenseur de 35 ans, qui s’est imposé comme l’un des plus grands de l’histoire du club, reste un élément essentiel de l’arrière-garde de Liverpool, mais a confirmé qu’aucune décision n’avait été prise quant à la suite de sa carrière . S’il estime avoir encore beaucoup à apporter au plus haut niveau, l’absence de nouveau contrat fait craindre aux supporters de Liverpool que leur capitaine ne prépare son départ.

« L’essentiel, pour moi, c’est que je me sens bien, que je prends soin de moi et que, selon moi, il me reste encore de nombreuses années devant moi », a expliqué le Néerlandais à Sky Sports. « Pour ce qui se passera après cette saison, on verra. À l’heure actuelle, si quelqu’un dit ou laisse entendre qu’il sait ce que je vais faire la saison prochaine, ce n’est pas vrai, parce qu’en ce moment même, alors que je vous parle, je n’en ai aucune idée non plus. Mais je suis serein, parce que si vous me connaissez, vous savez que je me concentre uniquement sur ce que je peux contrôler et, pour l’instant, c’est le match contre Manchester United. »

Des adieux émouvants en perspective ?

Si le joueur et le club ne parviennent pas à un accord, le prochain mercato estival marquera la fin d’une époque au cours de laquelle Liverpool a remporté tous les grands trophées possibles. Arrivé au club en 2018, Van Dijk est depuis devenu l’un des piliers de ses succès récents, remportant deux titres de Premier League et la Ligue des champions. Il a reconnu que quitter le club après près de dix ans serait un moment profondément émouvant pour lui et ses proches.

« Mais ça a été une aventure incroyable. Cet été, cela fera presque dix ans, et le club a occupé une grande place dans ma vie. Je serai toujours reconnaissant pour tout ce qui s’est passé pendant ces années. Si mon contrat est prolongé, on verra à ce moment-là. Sinon, je ferai mes adieux cet été », a ajouté Van Dijk. Interrogé sur l’émotion que susciterait un éventuel départ, il a répondu : « Oui, probablement surtout pour moi et ma famille, parce que nous avons vécu des moments incroyables. Mais je ne me projette pas trop loin dans l’avenir et, à mon avis, cela a aussi contribué un peu à ma réussite. Je ne vais pas changer maintenant. Ce qui doit arriver arrivera. On verra. »

Publicité Publicité

Des éloges pour le jeune Jeremy Jacquet

Alors que son propre avenir reste incertain, Van Dijk joue un rôle important dans l’accompagnement de la nouvelle génération de talents de Liverpool. Il a notamment formé une charnière défensive particulièrement convaincante avec Jeremy Jacquet, 21 ans, devenu titulaire régulier cette saison. Le capitaine expérimenté n’a pas tardé à saluer la maturité de son jeune coéquipier, soulignant que tous deux ont travaillé sans relâche pour comprendre leurs styles de jeu respectifs, à l’entraînement comme en match.

Related Topics

Prochains matchs LIV Premier League 11:30 MUN Regarder

« Il a été remarquable jusqu’ici, je dois le dire », a déclaré Van Dijk au sujet de son partenaire. « Il est très jeune, mais il joue avec beaucoup de maturité. Il n’a encore que 21 ans, il va encore énormément progresser, et c’est une bonne chose. Évidemment, je lui parle beaucoup pendant les matches, mais aussi après les rencontres, à l’entraînement et à certains moments où je pense pouvoir l’aider. Quand on forme une charnière centrale, il faut être capable de comprendre ses qualités et, parfois, ses défauts, puis de se compléter sur ces aspects. On n’y parvient qu’en jouant des matches. »

Construire une assise défensive durable

L’entente entre le capitaine expérimenté et le jeune espoir a été l’un des points forts de la saison de Liverpool jusqu’ici. Van Dijk estime que leur soutien mutuel est la clé de leur régularité, tout en prévenant que Jacquet doit garder les pieds sur terre malgré les éloges de plus en plus nombreux. Le capitaine tient à ce que le jeune joueur conserve son niveau d’exigence, même lorsqu’il connaîtra l’inévitable baisse de forme qui accompagne une carrière en construction.

Publicité

« Ça se passe bien parce qu’il m’aide et que je l’aide. C’est comme ça que ça doit fonctionner. Je dois dire que je suis impressionné par nos débuts et maintenant, c’est à lui de maintenir ce niveau, de rester régulier et de garder son calme, parce qu’on peut facilement se laisser griser par les nombreux éloges qu’il reçoit, à juste titre. Mais je sais comment les choses peuvent tourner après un match un peu moins bon, ou une prestation qui n’est pas à la hauteur de ses standards. Il doit simplement continuer sur sa lancée, rester important et être en forme. Alors, les choses devraient très bien se passer », a conclu le capitaine.