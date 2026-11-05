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Massimiliano Allegri a affiché sa frustration après la soirée difficile de Naples en Ligue des champions, évoquant une grave crise des blessures qui ne lui laissait quasiment aucune marge de manœuvre tactique. Naples a subi une lourde défaite face à Porto, sa troisième en seulement quatre matches européens cette saison.

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Le manque de profondeur d’effectif limite les changements en seconde période

Le parcours européen de Naples a atteint un nouveau point bas au Portugal : une défaite 4-1 contre Porto qui laisse Allegri en quête de réponses. Le géant italien a désormais perdu sept de ses quatorze matches toutes compétitions confondues cette saison, une statistique inquiétante pour un club aux ambitions aussi élevées. Malgré une entame de match disputée, la rencontre a échappé aux visiteurs lors d’une seconde période dominée par la fraîcheur physique et l’efficacité sur coups de pied arrêtés de l’équipe à domicile.

Le tournant est survenu autour de la 70e minute, lorsque l’entraîneur de Porto, Vitor Bruno, a puisé dans son banc pour apporter de la fraîcheur. À l’inverse, Allegri avait les mains liées par une liste de blessés qui a décimé l’effectif de Naples. Il a précisé que Lorenzo Lucca, Giovane et Noa Lang, ainsi que deux joueurs nés en 2008, étaient ses seules options. « À ce moment-là, ils ont procédé à cinq changements et fait entrer des joueurs frais et solides physiquement. Nous aurions aimé faire la même chose, mais je n’avais que des attaquants sur le banc. Pour jouer des matches qui demandent une telle dépense d’énergie, il faut pouvoir effectuer des changements, sinon ce n’est pas possible, c’est aussi simple que ça. On ne peut tenir de tels rythmes que si l’on dispose de huit ou neuf changements », a souligné Allegri, cité par Sky Sport Italia.

Des détails tactiques qui coûtent cher au Portugal

Malgré une première heure disputée, l’équipe italienne a cédé lorsque Porto a accentué la pression. Son entraîneur a déploré la manière dont les buts ont été encaissés. Allegri a pointé des erreurs précises qui ont anéanti les chances de son équipe d’obtenir un résultat. Il a notamment évoqué un malentendu dans la ligne défensive impliquant Sam Beukema, dont l’hésitation a permis à Porto de récupérer le ballon et de se créer une occasion de marquer.

« Ce sont les détails qui font la différence. Ce soir, nous avons commis des erreurs sur deux phases de jeu arrêtées et sur ce dégagement de Meret, a expliqué Allegri. Beukema va directement sur le ballon, celui-ci est disputé et il doit aller marquer son adversaire. C’était un moment d’inattention ; Beukema avait bien joué, peut-être était-il fatigué. Ce sont ces détails qui comptent. Même contre la Juve, le match se déroulait bien, puis certaines erreurs deviennent décisives à ce niveau. »

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Le poids de la fatigue en Ligue des champions

Alors que les équipes doivent enchaîner les matches toutes les 72 heures dans le cadre de directives qui ont considérablement augmenté le temps de jeu effectif, le technicien italien a souligné qu’aucune équipe ne peut rester compétitive sur plusieurs tableaux sans un banc capable de répondre aux exigences physiques du début à la fin des rencontres. Allegri a reconnu que la fatigue avait fini par rattraper ses joueurs, tout en affirmant que leur prestation représentait un net progrès par rapport à leur récent faux pas en championnat contre la Juventus.

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« Le rythme en Ligue des champions est élevé et la fatigue s’est fait sentir. Je peux reprocher aux garçons des erreurs dans les détails, dans les petites choses, mais pour le reste, ils ont couru et joué. Et, assurément, la prestation était meilleure que celle contre la Juve en championnat », a déclaré Allegri.

En vue de la « finale » contre la Lazio

À l’approche de la trêve internationale, Allegri tient à franchir un dernier obstacle en championnat avant que son effectif puisse récupérer. Naples doit affronter la Lazio dans un match à fort enjeu, que l’entraîneur a déjà qualifié de moment décisif pour la saison. Il espère toujours que le retour des joueurs blessés après la trêve permettra à l’équipe de trouver la régularité qui lui a manqué durant cet automne difficile.

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« Maintenant, il y a la Lazio, c’est comme une finale. Ensuite, pendant la trêve, nous récupérerons les joueurs. J’ai vécu une trêve difficile lorsque j’étais à la Juve… Dans le football, des moments comme celui-ci arrivent aussi », a conclu Allegri.