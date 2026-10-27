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Thomas Tuchel a été le premier à saluer Harry Kane après que le capitaine de l’Angleterre a été officiellement sacré meilleur joueur du monde lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Le sélectionneur anglais a exprimé son immense fierté après que son attaquant vedette a décroché cette prestigieuse distinction individuelle au terme d’une année record en club et en sélection.

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Une nuit dorée pour le capitaine de l’Angleterre

L’arche emblématique du stade de Wembley s’est illuminée d’un or éclatant lundi soir pour célébrer la désignation de Kane comme meilleur footballeur du monde. L’attaquant de 33 ans a remporté le Ballon d’Or 2026 au terme d’une saison individuelle époustouflante, durant laquelle il a marqué 73 buts pour le Bayern Munich et l’Angleterre. Sa victoire marque une étape importante pour le football anglais : il devient le premier Anglais à soulever le Ballon d’Or depuis Michael Owen, en 2001.

Kane s’est imposé au terme d’une lutte serrée à trois avec Kylian Mbappe, du Real Madrid, et le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. Un jury de 100 journalistes issus des nations les mieux classées par la FIFA a voté pour ce buteur prolifique, dont la régularité devant le but reste sans égale. Le retour du trophée au pays avait une résonance particulière : la cérémonie se déroulait au cœur de Londres, à seulement quelques kilomètres du lieu où Kane a commencé sa carrière professionnelle.

Tuchel salue une première historique pour l’Angleterre

Tuchel a salué l’exploit de Kane, reconnaissant qu’il avait depuis longtemps épuisé tous les superlatifs pour décrire l’impact de l’attaquant. Témoin direct de l’efficacité de Kane devant le but, en club comme en sélection, Tuchel s’est empressé de féliciter le joueur de 33 ans. « Félicitations Harry pour ce Ballon d’Or mérité ! Il y a longtemps que je n’ai plus de superlatifs pour décrire tes performances, mais je suis ravi de voir que le monde du football les reconnaît désormais officiellement », a déclaré Tuchel.

« Devenir le premier Anglais à remporter cette immense distinction en 25 ans rend ce moment encore plus spécial, et nous avons de la chance de t’avoir comme capitaine. Je sais que tu vas savourer cet instant avec tes proches, puis recommencer à faire ce que tu fais le mieux : marquer des buts et gagner des matches de football. »

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Ses performances en sélection ont pesé dans l’attribution du trophée

Aux exploits individuels de Kane s’est ajouté son rôle de leader lors d’un été chargé sur la scène internationale. Il a joué un rôle central dans le parcours de l’Angleterre jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2026, même si la sélection anglaise a finalement été éliminée par l’Argentine dans les dernières minutes de cette rencontre. Malgré la déception collective de ne pas avoir atteint la finale, l’apport de Kane tout au long du tournoi était indéniable.

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L’attaquant a inscrit six buts au cours de la compétition, aidant l’Angleterre à franchir les premiers tours à élimination directe grâce à son efficacité devant le but. S’il n’a marqué ni en quart de finale ni en demi-finale, il est resté une menace constante pour les défenses adverses. L’Angleterre a finalement terminé le tournoi sur une note positive en battant la France lors du match pour la troisième place, concluant ainsi de manière encourageante une campagne éprouvante pour l’équipe.

Kane rend hommage à ses coéquipiers en sélection

Visiblement ému par cette distinction lorsqu’il est monté sur scène à Londres, l’attaquant a profité de son discours pour mettre en avant ceux qui l’ont aidé à atteindre les sommets du football. Il a notamment souligné que l’environnement créé au sein du groupe anglais avait joué un rôle clé dans sa réussite. Kane a insisté sur le fait que, si remporter un trophée collectif reste l’objectif ultime, cette récompense individuelle appartient à toute l’équipe qui l’a soutenu tout au long de l’année.

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« À tous mes coéquipiers en sélection anglaise, nous avons vécu une année spéciale. Elle n’a pas été parfaite, mais nous avons connu beaucoup de bons moments. Nous avons tissé des liens forts, développé une grande cohésion. La façon dont nous nous entraînions, dont nous jouions, notre cohésion à l’hôtel pendant la Coupe du monde. C’est un véritable honneur d’être votre capitaine, de vous guider. Cela me rend extrêmement fier, alors ce trophée est pour nous tous, c’est certain », a déclaré Kane.



