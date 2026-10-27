Füllkrug, qui s’était déjà plaint d’avoir été remplacé trop tard après son doublé sur penalty contre Mayence 05 la semaine dernière, a d’abord été ménagé à Dortmund par l’entraîneur du Werder, Daniel Thioune. À sa place, Cedric Itten, seul véritable rayon de soleil la saison dernière d’un Fortuna Düsseldorf relégué en deuxième division au terme d’une saison désastreuse, a été titularisé pour la première fois.

L’international suisse n’a toutefois pas saisi sa chance. Sans Füllkrug, le jeu du Werder semblait inoffensif, tandis que le BVB prenait rapidement l’avantage grâce à Serhou Guirassy (6e) et Carney Chukwuemeka (17e), pour rentrer aux vestiaires avec une avance confortable et méritée de 2-0.

Peu avant l’heure de jeu, l’heure de Füllkrug a enfin sonné. Les habituels titulaires Mitchell Weiser, Ludovit Reis et Senne Lynen sont eux aussi entrés en jeu. Une intervention maladroite de Julian Ryerson, qui a fait tomber Mick Schmetgens dans la surface, a soudain permis au Werder et à Füllkrug de revenir dans ce match de Coupe.

Füllkrug mystifie Anton et se rapproche d’un record du club

Le joueur de 33 ans ne s’est pas fait prier et a transformé le penalty avec sang-froid pour réduire l’écart (65e). C’était son dixième but en neuf matches officiels. Depuis l’ouverture de la saison à Fribourg (1-4), il a marqué à chaque rencontre. Lors de la prochaine journée de Bundesliga, un nouveau but contre la TSG Hoffenheim lui permettrait d’égaler un record du club vieux de 44 ans, détenu par Rudi Völler. Celui-ci avait marqué pour le Werder lors de sept matches de Bundesliga consécutifs pendant la saison 1982-1983.

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Füllkrug en est actuellement à six matches consécutifs et, désormais, à onze buts en neuf rencontres officielles. Car ce joker de luxe a de nouveau fait mal au BVB, comme deux semaines et demie plus tôt lors du 2-2 en championnat. Et il l’a fait d’une manière très particulière.

Füllkrug a éliminé Waldemar Anton d’un petit pont près du rond central, s’est lancé dans un raid solitaire et a décoché une frappe puissante à 18 mètres, qui a fini au fond des filets. Un but absolument splendide, qui a laissé sans voix même le consultant de Sky, Fabian Kloß.

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Comment Füllkrug marque-t-il ses buts ? « Je ne le sais pas non plus ! »

Interrogé par Sebastian Hellmann sur l’action qui a mené au 2-2, Kloß a déclaré : « Incroyable. Je ne l’avais encore jamais vu marquer un but comme celui-là. Si tu le renifles maintenant, tu ne sens que la sueur et la confiance en soi à l’état pur. Et la joie de jouer pour le Werder Brême. »

Depuis son retour sur les bords de la Weser cet été, après des passages particulièrement malheureux à West Ham United et à l’AC Milan, Füllkrug a retrouvé une forme étincelante et est en bonne santé physique. Quant à savoir comment il parvient à marquer encore et encore, il s’est lui-même montré perplexe au micro de Sky après le match : « Je ne le sais pas non plus. Mais ce n’est pas la question. Et c’est la clé : ce n’est pas la question. »

Il a certes qualifié de « très amère » la défaite concédée à la dernière seconde sur un superbe coup franc de Marcel Sabitzer dans le temps additionnel, mais a aussi rappelé que « ce n’est pas non plus la fin du monde pour nous, il faut le dire très honnêtement ». Il a évoqué les joueurs qui ont eu leur chance contre Dortmund et qui occupent d’ordinaire plutôt le rôle qui était le sien ce soir-là. « Nous avons 26 joueurs dans l’effectif et nous avons dit dès l’été que nous aurions besoin de chacun d’entre eux. Et ces joueurs ont mérité cette chance. »

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Pourquoi Niclas Füllkrug ne veut plus parler de la sélection nationale

Une chose lui a toutefois été épargnée lors de cette soirée douce-amère au Westfalenstadion de Dortmund. Aucun journaliste n’a osé lui poser de nouveau la question, toujours en suspens, d’un retour en sélection allemande en novembre, après que Füllkrug a récemment fait savoir très clairement qu’il ne voulait plus en parler.

« Si j’ai dit 44 fois que je ne voulais pas en parler, ce serait bien qu’on n’en parle plus », avait-il déclaré après le match nul 2-2 contre le promu Paderborn, à la mi-octobre. Samedi dernier, invité de l’émission Aktuelles Sportstudio sur la chaîne ZDF, il a de nouveau insisté : « Je ne joue pas pour obtenir une sélection. Je joue pour le Werder. » Interrogé sur ses chances sous les ordres du sélectionneur Jürgen Klopp, il a répondu brièvement : « Ça ne m’intéresse tout simplement pas. »