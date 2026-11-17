Partager Suivez GOAL sur Google

L’attaquant de Fribourg Derry Scherhant a décrit son premier but en sélection comme une sensation incroyable. Il a ouvert le score lors de la victoire 5-0 de l’Allemagne contre les Pays-Bas en Ligue des nations de l’UEFA.

Publicité

Scherhant débloque la situation à Berlin

L’attaquant de Fribourg Derry Scherhant est entré dans l’histoire lors de la spectaculaire victoire 5-0 de l’Allemagne contre les Pays-Bas à l’Olympiastadion. En ouvrant le score juste avant la mi-temps d’une superbe frappe enroulée dans la lucarne, Scherhant a lancé l’équipe de Jurgen Klopp vers une victoire historique.

Ce succès a assuré à l’Allemagne la première place du groupe A2 et couronné une soirée remarquable de Ligue des nations de l’UEFA à Berlin.

Un rêve devenu réalité

Interrogé par ARD après le match, un Scherhant rayonnant a reconnu que les mots lui manquaient presque pour décrire l’impression irréelle d’avoir inscrit son premier but avec l’équipe nationale A lors d’une rencontre aussi importante.

« Cela n’aurait pas pu mieux se passer. Je n’aurais pas pu rêver mieux. C’est un peu incroyable », a déclaré Scherhant à ARD.

Publicité Publicité

« Je me suis beaucoup amusé et je suis tout simplement fou de joie. »



Related Topics

Revenant sur ce moment irréel, Scherhant a ajouté : « Que dire ? Je ne pense pas que cela aurait pu mieux se passer. On n’aurait pas pu rêver mieux, c’est vraiment incroyable. Je me suis énormément amusé et je suis tout simplement fou de joie. »

Une audace tactique récompensée

Le but de Scherhant est intervenu après que Joshua Kimmich et le milieu de terrain allemand ont appliqué avec succès les consignes de pressing haut, récupérant le ballon dans des zones dangereuses. Le jeune joueur de Fribourg a fait preuve d’un sang-froid remarquable pour concrétiser l’occasion et donner à l’Allemagne un avantage psychologique crucial avant la pause.

Publicité

« J’étais très fier et heureux d’ouvrir le score », a ajouté Scherhant.

Un avenir prometteur

Avec son premier but en sélection et une large victoire 5-0 à son actif, Scherhant semble appelé à devenir un élément essentiel de l’effectif en pleine évolution de Jurgen Klopp.

Publicité

Alors que l’Allemagne entre dans une nouvelle ère et se prépare pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA en mars, des prestations comme celle-ci soulignent la profondeur prometteuse de l’effectif national. Scherhant a conclu en évoquant ses projets pour son prochain anniversaire : « Absolument, il y en a. Nous avions visualisé à l’avance que tout se passerait bien. Nous avons organisé quelque chose, un bon dîner avec tous mes amis et ma famille. J’ai vraiment hâte d’y être. Je pense que cela n’aurait pas pu mieux se passer que de marquer le but du 1-0 ici, dans ma ville. Je suis très heureux et fier. C’est tout simplement un immense plaisir de jouer au football avec les gars. »