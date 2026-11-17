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L'attaquant de Fribourg Derry Scherhant a décrit comme incroyable la sensation d'inscrire son premier but en sélection. Il a ouvert le score lors de la victoire 5-0 de l'Allemagne face aux Pays-Bas en Ligue des nations de l'UEFA.

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Scherhant débloque la situation à Berlin

L'attaquant de Fribourg Derry Scherhant est entré dans l'histoire lors de la victoire sensationnelle de l'Allemagne face aux Pays-Bas (5-0) à l'Olympiastadion. En ouvrant le score juste avant la mi-temps d'une superbe frappe enroulée dans la lucarne, Scherhant a mis l'équipe de Jurgen Klopp sur la voie d'un succès historique.

Cette victoire a assuré à l'Allemagne la première place du groupe A2, au terme d'une soirée remarquable de Ligue des nations de l'UEFA à Berlin.

Un rêve devenu réalité

S'exprimant auprès d'ARD après le match, un Scherhant rayonnant a reconnu qu'il peinait à trouver les mots pour décrire la sensation irréelle d'avoir inscrit son premier but avec l'équipe nationale A dans une rencontre d'une telle importance.



« Que dire ? Je ne pense pas que cela aurait pu mieux se passer. On n'aurait pas pu rêver mieux, c'est vraiment incroyable. Je me suis énormément amusé et je suis tout simplement fou de joie », a confié Scherhant à ARD.

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Une audace tactique récompensée

Le but de Scherhant est intervenu après que Joshua Kimmich et le milieu de terrain allemand ont appliqué avec succès les consignes de pressing haut, récupérant le ballon dans des zones dangereuses. Le jeune joueur de Fribourg a fait preuve d'un sang-froid remarquable pour concrétiser cette occasion et donner à l'Allemagne un avantage psychologique crucial avant la pause.

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« J'étais très fier et heureux d'ouvrir le score », a ajouté Scherhant.

Un avenir prometteur

Fort de son premier but en sélection et d'une large victoire 5-0, Scherhant semble appelé à devenir un élément essentiel de l'effectif en pleine évolution de Jurgen Klopp.

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Alors que l'Allemagne entre dans une nouvelle ère et prépare les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA en mars, des performances comme celle-ci soulignent la profondeur prometteuse de son réservoir de joueurs. Scherhant a également évoqué ses projets pour son prochain anniversaire : « Absolument, il y en a. Nous avions visualisé à l'avance que les choses se passeraient bien. Nous avons organisé quelque chose, un bon dîner avec tous mes amis et ma famille. J'ai vraiment hâte. Je crois que cela n'aurait pas pu mieux se passer qu'en marquant le but du 1-0 ici, dans ma ville. Je suis très heureux et fier. C'est tout simplement un immense plaisir de jouer au football avec les gars. »