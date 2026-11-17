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Le sélectionneur allemand Jurgen Klopp a salué l’extraordinaire victoire 5-0 de son équipe contre les Pays-Bas à l’Olympiastadion. Ce succès éclatant a permis à l’Allemagne de terminer en tête du groupe A2 et de se qualifier avec la manière pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA.

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L’Allemagne s’empare de la première place avec la manière

L’Allemagne a livré une démonstration tactique sensationnelle devant un Olympiastadion de Berlin à guichets fermés, écrasant les Pays-Bas 5-0 lors de son dernier match de groupe en Ligue des nations de l’UEFA. Un but de Derry Scherhant, un doublé de Florian Wirtz, une tête de Nico Schlotterbeck et une réalisation tardive de Brajan Gruda ont scellé la plus large victoire de l’Allemagne contre ses voisins depuis 1959.

Ce succès retentissant a propulsé l’équipe de Jurgen Klopp de la troisième à la première place du groupe A2, devant la Grèce et les Pays-Bas grâce aux critères de départage fondés sur les confrontations directes, tandis que les deux équipes se qualifiaient pour les quarts de finale.

Klopp salue une prestation collective extraordinaire

S’exprimant devant la presse après le coup de sifflet final, Klopp n’a pas caché sa joie face à la qualité de la prestation de son équipe et à l’ambiance électrique créée par les supporters allemands.

« Le match d’aujourd’hui a été extraordinaire, face à un adversaire très fort, qui plus est. Nous avons dû nous adapter et trouver un peu nos repères en première période », a déclaré Klopp.

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« Ensuite, nous avons marqué des buts incroyables. C’était un grand match et une expérience fantastique. Je n’aurais jamais osé rêver d’avoir la chance de vivre cela à Berlin devant un stade à guichets fermés. »

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La bataille tactique remportée au milieu de terrain

Analysant les aspects tactiques de la rencontre, Klopp a souligné que les deux équipes avaient d’abord cherché à presser haut avant que l’Allemagne ne trouve son rythme et n’exploite les espaces disponibles.

« Les deux équipes voulaient presser haut. Nous voulions récupérer les deuxièmes ballons après avoir joué long. Les Pays-Bas avaient le même plan. Quand le ballon restait au sol, nous avions des difficultés », a expliqué Klopp.

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« Ensuite, nous avons commencé à jouer plus librement et nous avons fait des choses incroyables avec les espaces qui s’offraient à nous. »

Un groupe spécial tourné vers l’avenir

Klopp a conclu en saluant l’unité et le potentiel de son groupe, soulignant que cette victoire éclatante donnait à tous ceux qui sont liés à la sélection nationale de quoi envisager l’avenir avec optimisme.

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« Cette équipe forme un groupe très spécial. Tous ceux qui étaient ici aujourd’hui rentreront chez eux avec le sourire », a ajouté Klopp.

Qualifiée pour les quarts de finale en tant que première de son groupe, l’Allemagne abordera 2027 sur une formidable dynamique.