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Kenneth Perez ne tarit pas d’éloges sur Thijs Kraaijeveld, comme il l’a montré dimanche soir dans Dit was het Weekend sur ESPN. Le défenseur de Feyenoord, âgé de 19 ans, a livré une excellente prestation lors du Classique contre l’Ajax (1-1) et a très agréablement surpris l’analyste danois.

Face à l’équipe d’Amsterdam, l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a fait appel à Kraaijeveld, tandis que Tsuyoshi Watanabe, qui se remet d’une blessure au pied, a débuté sur le banc. Le jeune défenseur a répondu à la confiance de son entraîneur par une excellente prestation.

« J’ai vraiment apprécié Kraaijeveld, commence Perez. Je n’attendais absolument rien de lui. Je pensais qu’il aurait beaucoup de mal face à Tolu Arokodare, mais Kraaijeveld a été d’une solidité impressionnante. »

Perez salue surtout la maturité dont l’adolescent a fait preuve lors du Classique. « Il a 19 ans et, si je ne me trompe pas, il a été formé au club. Il a vraiment joué avec l’assurance qu’on aime voir chez un défenseur central. »

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« Aucune hésitation. Il intervenait quand il le fallait, allait au duel quand il le fallait et retardait le duel quand c’était nécessaire », poursuit Perez.

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À l’appui d’images du match, le Danois souligne les qualités de Kraaijeveld dans la relance. « Ce sont de superbes passes. C’est comme ça qu’on élimine des lignes et qu’on fait progresser le jeu. »

Perez met toutefois en garde contre tout emballement autour du joueur de Feyenoord de 19 ans. « Avant que vous me demandiez s’il a sa place en équipe des Pays-Bas : tout doux », ajoute aussitôt l’analyste avec un sourire.

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« Et chez les Espoirs néerlandais ? », demande alors Kees Kwakman. Perez estime que c’est une bonne option, avant que la discussion ne porte également sur la question de savoir si Kraaijeveld doit conserver sa place de titulaire à Feyenoord.

La situation de Watanabe est aussi évoquée à ce propos. « On ne peut aligner Watanabe que si on place à ses côtés quelqu’un qui le guide. Dans ce cas, Watanabe est vraiment un bon défenseur, sur lequel on peut compter, parce qu’il sait vraiment défendre », affirme Perez.

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L’analyste se demande toutefois si Kraaijeveld est déjà capable, à son jeune âge, de guider son coéquipier japonais. « Kraaijeveld a 19 ans et doit aussi se concentrer sur son propre jeu, donc je ne sais pas s’il est capable de guider les autres. Mais sur le plan défensif, je trouve que Watanabe est vraiment un bon défenseur. »