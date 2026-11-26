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Luis Enrique a reconnu que l’AS Roma avait imposé au Paris Saint-Germain son test le plus difficile de la saison. Le nul 2-2 de mercredi en Ligue des champions a mis fin à la série de 12 victoires du PSG. Après le penalty tardif de Donyell Malen, l’entraîneur espagnol a couvert Gian Piero Gasperini d’éloges et a même estimé que le club italien pouvait remporter le Scudetto.

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La Roma met fin à la série de 12 victoires du PSG

Enrique a salué la Roma, qui a imposé à son équipe son test le plus difficile de la saison lors du nul 2-2 de mercredi en Ligue des champions . Ce résultat a mis fin à l’impressionnante série de 12 victoires consécutives du PSG, toutes compétitions confondues.

L’attaquant de la Roma Malen a arraché le nul à la 78e minute en transformant un penalty décisif d’une frappe puissante. C’est la première fois que le PSG perdait des points depuis sa défaite à domicile contre Monaco le 4 septembre.

Enrique salue la mentalité et l’attitude de la Roma

Plutôt que de s’attarder sur la fin de la série de victoires de son équipe, Enrique a tenu à saluer les visiteurs, qui ont poussé ses joueurs dans leurs retranchements.

« Sans aucun doute, c’était notre match le plus difficile de la saison, que ce soit en Ligue des champions ou en championnat de France », a déclaré Enrique, cité par ESPN. « Je suis satisfait du résultat, et le mérite en revient à la Roma. Il est très difficile de jouer contre une équipe qui affiche cette attitude et cet état d’esprit. C’est très différent du type de match auquel nous sommes habitués. »

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Le dispositif tactique de Gasperini inspire le respect

Le match de mercredi était aussi le premier duel entre Enrique et Gasperini, l’entraîneur de la Roma, sur les bancs de touche. L’Espagnol a marqué une pause et hoché la tête en signe de respect en évoquant le dispositif tactique de son homologue.

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« C’est la première fois que je l’affronte en tant qu’entraîneur », a déclaré Luis Enrique. « Il vaut mieux parler de l’avenir de la Roma, pas de celui du PSG. L’avenir de la Roma est radieux, elle peut remporter le Scudetto. Je ne doute pas qu’elle puisse finir parmi les 24 premiers, je l’espère, et je n’aimerais pas l’affronter à nouveau. Peut-être en finale. »

Classement et perspectives en phase de ligue de la Ligue des champions

Ce match nul ne change pas la position du PSG dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club reste deuxième avec 13 points en cinq matches, à deux points du leader, le Real Madrid. La Roma occupe quant à elle la 25e place avec cinq points et doit encore gagner des places pour atteindre les positions qualificatives.