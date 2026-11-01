6-1 contre Alavés ! Le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire après avoir perdu 2-4 en Ligue des champions sur le terrain du PSG et 1-2 lors du Clásico face au Real Madrid.

Cette neuvième victoire, obtenue samedi soir lors de la 10e journée de Liga, était aussi la 100e de Flick à la tête du Barça. L’ancien sélectionneur allemand, vainqueur du triplé avec le Bayern Munich, n’a eu besoin que de 131 matches pour atteindre ce cap. Son équipe a concédé 21 défaites et dix matches nuls. Ses joueurs ont inscrit 375 buts, contre 153 encaissés, et sa moyenne de 2,37 points par match est presque aussi vertigineuse que lors de son passage au Bayern. À l’époque, Flick avait obtenu 2,53 points par match en moyenne sur 86 rencontres.

« Je n’aime pas du tout ça. L’équipe est différente, la situation est totalement différente », a déclaré Flick après le match, interrogé sur les parallèles entre les deux FCB. « Pour l’instant, tout semble bien se passer, mais je sais à quelle vitesse les choses peuvent changer dans le football. Je me tourne vers le passé pour apprendre de mes erreurs, mais ma philosophie est de regarder vers l’avenir. »

Flick est le huitième entraîneur de l’histoire du FC Barcelone à atteindre la barre des 100 victoires. Un seul y est parvenu plus vite que lui : Luis Enrique, aujourd’hui au PSG, a célébré sa 100e victoire dès son 126e match.

« Il ne s’agit pas de moi, mais de l’équipe, des supporters et du club », a déclaré l’entraîneur de 61 ans. « Nous sommes tous heureux, et les supporters l’ont tout simplement mérité après ces dernières semaines. Le lien entre l’équipe et les supporters est actuellement incroyable. »

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Lamine Yamal et Raphinha continuent d’afficher des statistiques folles

Le cap franchi par Flick n’était pas le seul chiffre remarquable de ce duel à sens unique contre Alavés.

Le Barça totalise désormais 46 buts cette saison en onze matches. Ce total n’a été dépassé qu’une seule fois au même stade de la saison, il y a plus de 80 ans. À l’époque, en 1940-1941, l’Athletic Bilbao avait commencé la saison avec 49 buts.

Raphinha a porté son total personnel à 15 buts cette saison. Au XXIe siècle, seul Cristiano Ronaldo a fait mieux après onze matches : il avait entamé la saison 2014 avec 18 buts pour le Real Madrid.

Et ce n’est pas tout : Lamine Yamal a cumulé le plus grand nombre de contributions décisives dans les cinq grands championnats cette saison, avec 23 (12 buts et 11 passes décisives). À l’échelle européenne, son coéquipier Raphinha occupe la deuxième place avec 17.

Le Barça mène la Liga avec deux points d’avance sur l’Atlético de Madrid. Le Real Madrid suit à la troisième place. Mardi, l’équipe de Flick affrontera Aston Villa et son ancien protégé Leon Goretzka. Le week-end suivant, un choc attend le Barça en championnat d’Espagne, avec un déplacement chez l’Atleti.