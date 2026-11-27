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Jose Mourinho a écarté les comparaisons entre Jude Bellingham et Zinedine Zidane après la large victoire 5-1 du Real Madrid face au PSV Eindhoven en Ligue des champions. Lors de sa conférence de presse vendredi, l’entraîneur portugais a réagi à l’engouement grandissant en livrant un avis mesuré sur la manière de considérer les deux grands milieux de terrain.

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Mourinho écarte les comparaisons avec Zidane

Mourinho a pris ses distances avec le débat grandissant qui rapproche Bellingham de Zidane. Les comparaisons sont apparues plus tôt cette semaine après la prestation remarquable du milieu anglais sur la scène européenne.

Bellingham a été largement salué après la victoire 5-1 de mardi face au PSV en Ligue des champions. Sa prestation de haut niveau a conduit des observateurs à établir des parallèles avec le légendaire meneur de jeu français. Mais, interrogé à ce sujet vendredi, Mourinho a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas opposer les deux joueurs.

Deux époques différentes, deux joueurs d’élite

Plutôt que de comparer les qualités des deux milieux, l’entraîneur portugais a souligné que chacun devait être jugé dans le contexte de son époque. Pour Mourinho, l’écart entre les générations rend toute comparaison directe inutile.

« Je n’aime pas comparer les footballeurs de générations différentes, a déclaré Mourinho aux journalistes vendredi. Zidane était l’un des meilleurs de sa génération et Jude est déjà l’un des meilleurs de la sienne. »

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Les chiffres impressionnants et l’humilité de Bellingham

Les éloges adressés à Bellingham s’appuient sur sa régularité depuis le début de la saison. À seulement 23 ans, le milieu a déjà inscrit sept buts en 18 apparitions toutes compétitions confondues avec Madrid cette saison.

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Sa prestation lors de la victoire à cinq buts contre le PSV a encore accru l’attention portée sur lui. Pourtant, malgré son ascension rapide et son influence grandissante à Madrid, l’international anglais garde les pieds sur terre quant à sa place dans l’histoire du football.

Déjà interrogé sur ces mêmes comparaisons, Bellingham avait lui-même tempéré l’enthousiasme , affirmant que Zidane était « bien meilleur » que lui.

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Cap sur le Deportivo Alaves

Bellingham et ses coéquipiers se préparent actuellement à affronter le Deportivo Alaves au Santiago Bernabeu lors de leur prochain match de Liga. L’international anglais cherchera de nouveau à apporter sa contribution au Real Madrid, qui vise les trois points devant son public. Madrid occupe actuellement la deuxième place du championnat avec 33 points en 13 matches, à trois points du leader, Barcelone.