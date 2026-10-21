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Le président de la Liga, Javier Tebas, a catégoriquement refusé de présenter ses excuses au Real Madrid après avoir comparé les stratégies de communication du club à celles de Joseph Goebbels, ministre de la Propagande nazie. Le dirigeant du football espagnol a rejeté les appels à sa démission immédiate et assuré que ses propos controversés avaient été totalement mal interprétés.

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La querelle s’envenime avant le Clasico

Tebas a rejeté les appels à quitter son poste après une violente dispute avec le Real Madrid. Le dirigeant du football espagnol a récemment provoqué une vague d’indignation en comparant la stratégie de communication officielle du club aux méthodes de propagande utilisées par Goebbels, ministre nazi.

Ce vif échange de déclarations a créé un climat particulièrement délétère à quelques jours du Clasico de dimanche. La direction du Real Madrid avait auparavant publié un communiqué ferme exigeant sa démission immédiate à la suite de cette comparaison historique profondément controversée.

Tebas clarifie ses propos controversés

Tebas ne cède rien face à l’escalade et affirme que ses propos initiaux ont été largement mal compris par le public. Il est convaincu de n’avoir rien fait de mal en critiquant la chaîne de télévision du Real Madrid. Interrogé par le média français L'Equipe, le président de la ligue a précisé ce qu’il entendait par cette référence. Il a souligné qu’il évaluait uniquement des méthodes de diffusion, sans accuser quiconque de partager des idéologies politiques.

« Je n’ai traité personne de nazi, bien sûr, a expliqué Tebas. Je parlais d’une stratégie de communication. Je ne vois pas pourquoi on me demande des comptes pour cela. »

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Tebas écarte la perspective de sanctions officielles

La situation s’est rapidement envenimée au point de soulever des questions sur une éventuelle intervention des pouvoirs publics. Des journalistes ont demandé à Tebas s’il craignait une sanction officielle du Conseil supérieur des sports espagnol. Tebas a immédiatement écarté toute possibilité d’être officiellement sanctionné pour son appréciation des méthodes de cette chaîne. Selon lui, le punir pour avoir exprimé son opinion créerait une inégalité de traitement injuste dans le pays.

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« Cela me semblerait inédit », a déclaré catégoriquement Tebas, interrogé sur le risque réel de sanctions sportives. « Il y aurait donc des citoyens de première et de seconde classe ? »

La tension monte à l’approche de dimanche

Cette âpre guerre des mots ajoute une pression considérable avant un week-end crucial dans le calendrier du football espagnol. Le Real Madrid entrera sur la pelouse dimanche pour disputer le Clasico face au FC Barcelone. Les supporters du monde entier tourneront désormais leur attention vers cette rencontre du week-end très attendue. Mais les répercussions politiques de cette querelle publique semblent devoir se prolonger bien après le coup de sifflet final.