« Je n’ai plus le droit de porter un maillot du Bayern, et il y a une raison à cela », a écrit Lell sous une vidéo publiée sur son profil Instagram, dans laquelle il expliquait ce changement. À l’origine, l’ancien arrière droit apparaissait sur la couverture de son livre avec le maillot de son ex-club munichois. Le FCB a ensuite demandé que cette image soit retirée de la couverture ; à la place, Lell y apparaît désormais en T-shirt blanc.

Quelques semaines après avoir joué en janvier pour les plus de 40 ans du Bayern lors d’un tournoi en salle caritatif, il aurait reçu « un appel du bureau de la direction » du FCB, a expliqué Lell dans la vidéo Instagram. « Je n’étais plus le bienvenu avec le maillot du Bayern et je devais à l’avenir m’abstenir de porter le maillot du Bayern », a rapporté le contenu de l’appel le joueur de 42 ans, qui avait déjà évolué chez les jeunes du Bayern et qui, entre 2003 et 2010 (avec une interruption lors d’un prêt au 1. FC Cologne de 2004 à 2006), a totalisé 98 apparitions avec les professionnels munichois.

Lell a d’abord « simplement laissé passer » la demande de son ancien club, a-t-il expliqué. Quelques semaines plus tard, toutefois, sa maison d’édition a reçu « une lettre d’avocat du FC Bayern : “Il conviendrait de retirer le maillot du Bayern de la couverture” », leur a-t-on indiqué. « C’est ce que nous avons fait. »

Christian Lell envoie une pique aux dirigeants du Bayern

Pourquoi le Bayern lui a interdit cette couverture en tenue du FCB est resté flou pour Lell. « Aucun des responsables de ce club, qui s’y agitent aujourd’hui et qui ont rejoint ce club à un moment donné, ne peut m’empêcher d’avoir le Bayern Munich dans mon cœur, et il y restera toujours », a lancé l’ancien international allemand Espoirs, dont la carrière professionnelle s’est achevée en 2014 après d’autres passages au Hertha Berlin (2010 à 2012) et à l’UD Levante, adressant au passage une pique à la direction bavaroise, dont il a explicitement exclu les anciens dirigeants Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge.

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Selon Bild, le Bayern a tout simplement insisté pour que Lell retire son maillot du FCB de la couverture de son livre parce que sa maison d’édition n’avait pas demandé au club de la Säbener Straße les droits de marque correspondants. Le Bayern poursuit systématiquement ce type d’atteinte à ses droits de marque.

« Le Bayern Munich m’a mis à l’écart », a poursuivi Lell. « Et c’est tout à fait normal, il faut le comprendre. Il y a des entreprises, des institutions, des personnes qui vous mettent à l’écart, qui ne vous soutiennent pas quand vous auriez eu le plus besoin d’elles. » Il a néanmoins « bien sûr accepté et assumé » la décision du Bayern. « Je n’ai aucun problème avec le fait de ne plus jamais avoir officiellement le droit de porter le maillot du Bayern. »