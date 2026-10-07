« Je n’ai plus le droit de porter un maillot du Bayern, et il y a une raison à cela », a écrit Lell sous une vidéo publiée sur son profil Instagram, dans laquelle il expliquait ce changement. À l’origine, l’ancien arrière droit apparaissait sur la couverture de son livre avec le maillot de son ancien club munichois. Le FCB a ensuite demandé que cette image soit retirée de la couverture, sur laquelle Lell figure désormais en T-shirt blanc.

Quelques semaines après avoir joué en janvier pour les vétérans de plus de 40 ans du Bayern lors d’un tournoi caritatif en salle, il a reçu « un appel du bureau de la direction » du FCB, a expliqué Lell dans la vidéo Instagram. « Je n’étais plus le bienvenu avec le maillot du Bayern et on m’a demandé à l’avenir de m’abstenir de porter le maillot du Bayern », a rapporté le joueur de 42 ans, qui avait déjà évolué chez les jeunes du Bayern et qui, entre 2003 et 2010 (avec une interruption lors d’un prêt au 1. FC Cologne de 2004 à 2006), a ensuite totalisé 98 apparitions avec les professionnels du club munichois.

Lell a indiqué avoir d’abord « simplement laissé passer » la demande de son ancien club. Mais quelques semaines plus tard, son éditeur a reçu « une lettre d’avocat du FC Bayern : “Il conviendrait de retirer le maillot du Bayern de la couverture” », leur a-t-on communiqué. « C’est ce que nous avons fait. »

Christian Lell envoie une pique aux dirigeants du Bayern

Pourquoi le Bayern lui a interdit cette couverture en tenue du FCB est resté flou pour Lell. « Aucun des responsables de ce club, qui s’agitent là-bas aujourd’hui et qui ont rejoint ce club à un moment donné, ne peut m’empêcher de garder le Bayern Munich dans mon cœur, et il y restera toujours », a lancé l’ancien international allemand espoirs, dont la carrière professionnelle a pris fin en 2014 après d’autres passages au Hertha Berlin (2010 à 2012) et à l’UD Levante, dans une nouvelle pique adressée à la direction bavaroise.

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Il a explicitement exclu les anciens dirigeants du club, Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, « mais tous les autres lapins de Pâques qui gesticulent là-bas n’ont aucune chance de me faire abandonner, d’une manière ou d’une autre, mon blason que je porte ici à l’intérieur ».

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Selon Bild, le Bayern a tout simplement insisté pour que Lell retire la couverture de son livre en maillot du FCB parce que son éditeur n’avait pas demandé les droits de marque correspondants auprès du club de la Säbener Straße. Le Bayern poursuit systématiquement ce type d’atteintes à ses droits de marque.

« Le Bayern Munich m’a exclu », a poursuivi Lell. « Et c’est tout à fait normal, il faut le comprendre. Il y a des entreprises, des institutions, des personnes qui vous excluent, qui ne vous soutiennent pas quand vous auriez eu le plus besoin d’elles. » Il a néanmoins « bien sûr accepté cette décision du Bayern. Je n’ai aucun problème avec le fait de ne plus jamais avoir officiellement le droit de porter le maillot du Bayern. »