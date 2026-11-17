Partager Suivez GOAL sur Google

Jorge Jesus a défendu avec vigueur son approche tactique après la victoire difficile du Portugal contre le pays de Galles (3-2), à Cardiff. Malgré la première place obtenue dans le groupe A4 de la Ligue des nations, le sélectionneur portugais a tenu à répondre aux doutes grandissants sur les récentes performances de son équipe.

Publicité

Jesus balaie les doutes

L’atmosphère autour de la sélection portugaise s’est tendue après une récente baisse de régime, mais Jesus a profité de sa prise de parole d’après-match à Cardiff pour rappeler les accomplissements de son équipe. Après avoir vu ses joueurs signer leur cinquième victoire en six matches de groupe, le technicien expérimenté a souligné que les commentaires extérieurs étaient devenus de plus en plus négatifs.

« C’était bien de gagner, parce que les gens commençaient déjà à remettre en question ce que nous avons accompli ici », a expliqué Jesus après le match à A Bola. Il a souligné que ce succès apportait un regain de confiance bienvenu à l’équipe avant les quarts de finale, prévus en mars.

Le sélectionneur a reconnu que son équipe cherchait encore ses repères sur certains aspects tactiques, mais que sa progression globale restait positive. Il a salué l’esprit collectif d’un groupe resté uni malgré la pression, soulignant que le Portugal avait terminé en tête avec 15 points , largement devant les autres équipes de son groupe.

Réglages tactiques et difficultés défensives

Le match à Cardiff a mis la défense portugaise à rude épreuve, avec deux buts encaissés. Jesus a reconnu que, si son équipe excellait dans la conservation du ballon, elle avait encore d’importants problèmes à régler dans la transition défensive.

Publicité Publicité

Il a détaillé ses exigences tactiques particulières, différentes de celles auxquelles nombre de ses joueurs sont habitués en club. « Notre façon de défendre n’est pas facile. Ceux qui travaillent avec moi savent que j’ai une approche différente. Ce n’est pas seulement une question de joueurs pris individuellement. Il faut beaucoup de travail et de coordination. Mais cela nous a permis de mieux connaître certains joueurs. Antonio Silva ? J’ai appris à le connaître. Il a eu quelques difficultés parce que, dans son équipe actuelle, il défend en marquage individuel, et avec moi, ce n’est pas comme ça. Il a eu quelques difficultés, mais il a gagné en confiance au fil du match. Renato Veiga et lui ont été infranchissables », a expliqué Jesus.

Related Topics

Cap sur les quarts de finale

Getty Images

Les quinze dernières minutes ont mis le caractère de l’équipe à l’épreuve : après un carton rouge, le Portugal a dû terminer la rencontre à dix. Jesus a reconnu que son équipe avait souffert durant cette période, acculée et incapable de lancer des contre-attaques efficaces.

Le sélectionneur a conclu en adressant un message aux autres équipes de la compétition, assurant que le Portugal ne devait craindre personne. « Peu importe ce que nous réserve le tirage au sort. Je n’ai peur de personne, et que les autres aient peur du Portugal. Je n’ai aucune préférence. Le Portugal est un prétendant au titre parce qu’il l’a déjà remporté deux fois. Nous sommes en quarts de finale et nous verrons qui nous affronterons après le tirage au sort », a-t-il déclaré avec détermination.

Publicité

Il a conclu : « Cette Ligue des nations est plus relevée que le Championnat d’Europe. En phase de groupes, on affronte de grandes équipes européennes. Au Championnat d’Europe, on affronte des équipes qui n’ont rien à voir avec celles de la Ligue des nations. Nous verrons ce que le tirage nous réserve. Parfois, les forts s’affaiblissent et les plus faibles se renforcent. »