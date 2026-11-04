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Michael Carrick a qualifié la victoire spectaculaire de Manchester United contre la Roma, acquise après une remontée, de « soirée importante » pour le club. Il a toutefois rapidement relativisé l’idée que cette rencontre marque un tournant décisif dans sa saison. Mené de deux buts à Old Trafford, Manchester United s’est imposé 3-2, mettant fin à une série de dix matches sans victoire.

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Un match à rebondissements à Old Trafford

Manchester United était mené de deux buts par la Roma après seulement 17 minutes mardi soir. Les locaux semblaient se diriger vers un nouveau résultat décevant avant de réagir de façon spectaculaire pour s'imposer 3-2.

Ce résultat a mis fin à une série de trois défaites consécutives pour le club de Premier League. Plus important encore, il s'agit de sa première victoire en neuf matches, une bouffée d'optimisme bienvenue dans une saison agitée.

La fierté plutôt que le soulagement

Malgré l'énorme pression qui pèse sur son poste, Carrick a assuré que le coup de sifflet final ne lui avait pas procuré un sentiment de délivrance personnelle. L'entraîneur de 45 ans s'est plutôt concentré sur la résilience et le caractère de son groupe, qui a su renverser la situation.

« Sincèrement, non », a répondu Carrick lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait soulagé. « Que ce soit bien ou mal, normal ou non, je ne sais pas, mais je n'ai pas ressenti de soulagement. J'étais sincèrement heureux pour les joueurs. »

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Il a salué les efforts nécessaires pour décrocher cette victoire, soulignant la détermination affichée sur le terrain. « Je sentais leur envie de bien faire. Ils ont dû puiser très loin dans leurs ressources, et c'est vrai pour tout le monde, vous savez », a-t-il ajouté.

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Le sens des responsabilités et les pieds sur terre

L'entraîneur de Manchester United a reconnu le poids des attentes à Old Trafford et l'importance de cette victoire pour le moral de tous. « Je ressens cette responsabilité. Voir tout le monde éprouver ce sentiment auquel nous aspirons tous, c'est pour cela que nous sommes là », a expliqué Carrick. « À ce moment-là, je ne pensais vraiment pas du tout à moi. Je regardais plutôt tout le monde et ce sentiment que nous pouvons créer quand nous faisons les choses correctement. »

Visiblement fier de cette remontée, Carrick a néanmoins aussitôt tempéré les attentes. Il a refusé de présenter cette victoire comme un tournant décisif pour le club.

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« Je ne vais pas m'emballer », a-t-il déclaré. « Je pense que c'est une soirée importante. Mais nous devons faire le point, garder notre calme, nous préparer et être prêts pour un autre grand match ce week-end. »

La lutte pour le maintien en Premier League

Manchester United doit maintenant tenter de confirmer cet élan en championnat lors de son retour en Premier League face à Aston Villa, avant la trêve internationale de novembre. Les hommes de Carrick occupent actuellement une décevante 17e place au classement et ne se maintiennent hors de la zone de relégation qu'à la différence de buts.

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Obtenir un résultat positif contre Villa ce week-end est essentiel pour permettre à Manchester United de s'éloigner des trois dernières places et de commencer à redresser sa saison en championnat.