L’international espagnol U21 Pablo Garcia a rejoint, le jour de la date limite du mercato, peu avant la clôture des transferts, le concurrent de Liga Racing Santander en provenance du Real Betis. Selon les médias espagnols, le club a déboursé 5,5 millions d’euros pour 50 % des droits du transfert, et le nouveau contrat court jusqu’en 2030.

Lors de son départ tard dans la nuit, le joueur de 20 ans a été salué par de nombreux supporters au centre d’entraînement et a fondu en larmes, aux côtés de sa mère dans la voiture. Car, au fond, il ne voulait pas quitter le club.

Comme le rapporte as , le club a dû se séparer de son joueur formé au club, présent depuis déjà 15 ans, mais ne voulait malgré tout pas perdre l’intégralité des droits sur le joueur. En toile de fond de cette vente, une baisse de la masse salariale est évoquée afin de pouvoir enregistrer l’ancien joueur du Real Dani Ceballos, actuellement sans club.

Pablo Garcia évoque directement un retour au moment de ses adieux

« C’est une période très difficile pour tout le monde, mais nous devons garder la tête haute et regarder devant nous. J’espère revenir, c’est ce que nous souhaitons tous », a déclaré Garcia aux représentants de la presse sur le chemin de l’aéroport avec ses parents.

« Il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles je ne pouvais pas influer ; j’aurais aimé que tout se passe comme nous l’espérions tous. Merci de tout cœur à tous les supporters du Betis », a-t-il poursuivi.

Son père a ajouté sur Radio COPE : « C’est vraiment dur pour nous. Si les supporters du Betis le vivent déjà ainsi, imaginez ce que nous devons ressentir. Cela faisait 15 ans, toute une éternité. » Garcia a jusqu’à présent disputé 33 matches officiels avec le Real Betis et inscrit trois buts.