« Je n’ai pas eu ma chance à l’Ajax. Ce n’est pas à cause de mes qualités de footballeur, mais… »

Maher Carrizo estime ne pas avoir eu une chance équitable à l’Ajax. C’est ce que l’attaquant prêté au FC Copenhague confie au média danois TV2 Sport.

Carrizo a été recruté à Amsterdam début 2026 pour six millions d’euros, mais l’opération ne s’est pas révélée être une réussite totale. L’Argentin dit avoir besoin de temps, mais l’Ajax a décidé de le prêter au FC Copenhague. Ce prêt ne faisait pas partie de ses plans lorsqu’il est arrivé en Europe.

« Ne pas pouvoir jouer a été une période difficile pour moi », se souvient Carrizo de ses débuts à l’Ajax. « Mais je savais que ce n’était pas dû à mon niveau de jeu, mais à la langue et à ma maîtrise insuffisante de l’anglais. »

Carrizo a eu du mal à s’installer à Amsterdam, mais il espérait malgré tout pouvoir montrer davantage ses qualités sur le terrain. « Je n’ai pas vraiment eu le sentiment qu’on me donnait la chance de montrer ce que je savais faire », raconte-t-il. « Cela me frustrait et me rendait triste, parce que j’étais venu ici avec une grande envie de faire mes preuves, mais je n’en ai finalement pas eu l’occasion. »

Il appartient désormais à Carrizo de montrer que l’Ajax a commis une erreur en le prêtant, mais pour l’instant, l’ailier éprouve aussi de grandes difficultés à Copenhague. Le mois dernier, l’entraîneur Bo Svensson l’a même écarté du groupe après son arrivée en retard à l’entraînement.

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« Ce n’était pas parce que j’avais fait quelque chose de mal volontairement, ni parce que j’étais sorti faire la fête. J’avais simplement mal consulté le calendrier du club », explique-t-il. « Nous utilisons une application pour suivre ce genre de choses et je n’avais pas encore tout à fait compris comment elle fonctionnait. J’ai donc regardé l’horaire de la semaine suivante. »

« En Argentine, on reçoit peut-être une amende quand on est en retard, mais on participe quand même à l’entraînement. Ici, en Europe, c’est différent. Je suis arrivé en retard, on m’a renvoyé de l’entraînement et cela a eu des conséquences pour les matches. Mais je dois évidemment en tirer les leçons. Je pense qu’il ne me faudra pas longtemps pour retrouver le niveau que je sais pouvoir atteindre », assure-t-il, toujours optimiste.