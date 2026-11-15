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Le grand espoir du Borussia Mönchengladbach, Wael Mohya, a révélé comment Jürgen Klopp l’a convaincu de choisir l’équipe d’Allemagne.

« Après la façon dont Jürgen Klopp m’a parlé, je n’ai pas eu besoin de réfléchir longtemps avant d’accepter cette invitation. Il m’a convaincu par ce qu’il m’a dit et j’ai tout de suite senti que c’était quelqu’un de vraiment cool. Maintenant, j’ai simplement hâte de passer du temps avec lui sur le terrain et je suis convaincu qu’il m’aidera aussi à progresser », a confié le joueur de 17 ans à Bild.

L’appel de Klopp pour lui annoncer sa sélection l’a pris totalement au dépourvu. « J’étais dans le sous-sol de notre maison, où mes parents nous ont aménagé une salle de sport. Quand j’ai compris que le sélectionneur de l’Allemagne m’appelait, j’ai immédiatement retiré mon casque et arrêté de m’entraîner. »

Il a ensuite annoncé la bonne nouvelle : « Je l’ai dit à mes parents pendant le dîner. C’était un moment incroyable ! Ce n’est pas seulement quelque chose de très spécial pour moi, mais aussi pour tous mes proches. Après ça, mon téléphone a explosé. Je n’avais jamais reçu autant de messages. Quand je suis entré pour la première fois dans le vestiaire de Gladbach après ça, tout le monde a applaudi. C’était très émouvant », a raconté Mohya.

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Ses échanges avec le sélectionneur ont été « très bons, sincères et ouverts », même si Klopp n’a pas donné de faux espoirs au jeune joueur de Gladbach. « Il ne m’a fait aucune promesse et ne m’a donné aucune garantie. Il m’a dit qu’ici, je pouvais et devais gagner ma place. »

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Malgré cela, choisir l’Allemagne a finalement été facile pour Mohya, qui pourrait théoriquement aussi jouer pour le Maroc, pays d’origine de ses parents. « Le Maroc s’intéresse aussi à moi, ils ne l’ont jamais caché. Mes parents viennent de là-bas. Ce pays fait partie de ma famille et j’ai beaucoup de respect pour lui. »

Wael Mohya cite Florian Wirtz comme son grand modèle

Florian Wirtz est un modèle pour Mohya dans sa quête d’une première sélection avec l’équipe A, a-t-il révélé. « Nous jouons à un poste similaire. Je me suis beaucoup inspiré de lui. C’est aussi ce que je veux faire ici. Son plaisir de jouer, sa créativité : cela m’impressionne », s’est enthousiasmé le joueur de 17 ans au sujet de la star de Liverpool.

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Klopp avait convoqué Mohya dans son groupe de 24 joueurs pour les matches de l’actuelle trêve internationale contre la Serbie et les Pays-Bas, mais ne l’a ensuite pas retenu dans le groupe du jour de match, limité à 23 joueurs.

Cela avait toutefois été convenu à l’avance, avait expliqué Klopp avant la rencontre contre la Serbie. Le sélectionneur voulait simplement se faire une première impression de Mohya à l’entraînement. Le joueur de Gladbach devra donc encore patienter un peu avant sa première sélection avec l’équipe A.