Il est désormais courant d’interviewer des joueurs ou des entraîneurs pendant la mi-temps. Pablo Maffeo, joueur de Valence passé par le VfB Stuttgart, a fini par exploser lors du match contre le Real Madrid.

L’équipe du joueur de 29 ans était déjà menée 2-0 à la pause. Interrogé sur les raisons de ce retard, Matteo s’est emporté au micro de DAZN : « Je n’ai aucune envie de faire cette interview. Cette interview, c’est de la merde, elle n’a rien à faire ici, on est en plein match. »

Le joueur de 29 ans n’était pas seulement agacé de devoir se présenter à cette interview obligatoire. La prestation de l’arbitre Francisco Jose Hernandez Maeso l’irritait également. « On siffle contre nous des fautes qui n’en sont pas. On fait cette interview maintenant, demande ce que tu veux », a-t-il pesté.

Faute sur Kylian Mbappe ? Pourquoi Pablo Maffeo était furieux

À la 29e minute, Maffeo avait reçu un carton jaune qu’il ne comprenait pas, après que l’attaquant du Real Kylian Mbappe avait trébuché lors d’un duel. Le coup franc tiré ensuite par la star française a certes fini dans le mur, mais Federico Valverde a repris le ballon repoussé pour donner l’avantage aux visiteurs à Valence. De vives protestations ont suivi. Huit minutes plus tard, Arda Güler a porté le score à 0-2.

« Que l’arbitre soit plus juste, c’est tout. Avant le premier but, il n’y avait pas faute, et ça nous affecte. Bien sûr, nous entrons trop rarement dans la surface, il nous manque du jeu, mais je pense que l’équipe tient bien tête », a déclaré Maffeo.

Le Real Madrid a gardé la maîtrise après la pause, avant que Mbappe n’inscrive, à la 75e minute, le but du 3-0, score final. Pour ne rien arranger, le capitaine de Valence, Jose Gaya, a reçu un carton rouge quatre minutes plus tard : il avait fauché le Français, lancé seul après une passe en profondeur, pour l’empêcher de poursuivre sa course. Maffeo n’a pas donné d’autre avis sur la prestation de l’arbitre après le coup de sifflet final.

Le journaliste de DAZN Sergio Quirante a toutefois rapporté que Maffeo était revenu lui parler hors caméra. « Il s’est excusé auprès de moi et m’a demandé de ne pas le prendre personnellement. Je veux que les gens sachent que Maffeo m’a dit que sa frustration n’était pas dirigée contre moi et qu’elle était due aux émotions du match », a-t-il expliqué.

La pique de Marcelo : Pablo Maffeo a des antécédents avec le Real Madrid

De son côté, Marcelo, figure emblématique du Real, a critiqué le comportement de Maffeo sur X. « Quelle haine Maffeo a pour Madrid… mon Dieu », a-t-il écrit, visiblement amusé, avant d’ajouter un emoji rieur. La pique du Brésilien n’est toutefois pas sortie de nulle part.

L’ancien joueur de Stuttgart (2018 à 2022) s’est en effet déjà fait remarquer à plusieurs reprises de manière négative lors de matches contre le Real. Il a entretenu pendant des années une querelle personnelle avec Vinicius Junior. Leur différend remonte à la saison 2021/22, lorsque Maffeo, sous le maillot du RCD Majorque, avait été expulsé pour une vilaine faute sur le Brésilien. D’autres accrochages ont suivi, même s’il avait déclaré un temps que l’affaire était close. Mais en 2025, Maffeo a affirmé qu’il battrait Vini Jr. « en dix secondes » dans un combat de boxe.

Prêté par l’Olympiakos Le Pirée, Maffeo joue à Valence depuis cette saison et lutte avec son équipe face à un risque immédiat de relégation. Après douze journées, les Chés ne comptent que neuf points, ce qui les place au 19e rang du classement de la Liga. Le Real, lui, a rejoint le leader, le FC Barcelone, les deux équipes comptant 30 points. Dimanche (21 h), le Barça pourra toutefois reprendre trois points d’avance en cas de victoire contre l’Atletico Madrid.