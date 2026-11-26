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L’AC Milan revient sur les lieux de l’un de ses plus grands triomphes avant un match de Ligue Europa à fort enjeu dans la capitale grecque. Filippo Inzaghi, légende du club, se souvient de cette nuit magique de 2007 où son doublé avait offert la gloire européenne à Milan face à Liverpool.

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Retour sur les lieux de l’exploit

Alors que l’effectif actuel de l’AC Milan arrive à Athènes pour un rendez-vous européen décisif, les souvenirs du sacre du club en Ligue des champions en 2007 refont surface. Inzaghi, dont l’instinct de buteur a marqué cette époque, s’est confié sur l’émotion que suscite son retour dans la ville où il a atteint le sommet du football de club. Milan se trouve actuellement dans une situation délicate en Ligue Europa, avec seulement trois points après quatre matches, tandis que son prochain adversaire, l’Olympiacos, est invaincu avec 10 points .

« J’ai vécu à Athènes l’une des plus belles soirées de ma carrière. C’est une ville que j’associe à des souvenirs particuliers et, pour cette raison, elle occupera toujours une place à part dans mon cœur », a confié Inzaghi à La Gazzetta dello Sport.

Les 10 jours d’insomnie d’un champion

La finale de 2007 revêtait une importance immense pour Milan, qui cherchait à prendre sa revanche après sa défaite cruelle face à Liverpool en finale de la Ligue des champions 2005. Milan avait alors mené 3-0 à la mi-temps, avant que Liverpool ne réalise une remontée spectaculaire à Istanbul et ne s’impose aux tirs au but.

Évoquant ses souvenirs d’avant la finale de 2007, Inzaghi a déclaré : « Je me souviens de l’attente avant le match ; je savais à quel point cette finale était importante et je sentais que la soirée pouvait être spéciale. » Pendant la rencontre, c’est son deuxième but qui reste son moment préféré : « Le deuxième but, c’était le meilleur moment, celui où j’ai compris que le trophée était vraiment proche. » L’intensité de cette soirée était telle qu’Inzaghi a eu du mal à réaliser ce qu’il avait accompli, bien après la fin des célébrations.

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« Je n’ai pas dormi pendant 10 jours ; je me réveillais au milieu de la nuit en pensant que la finale et mes buts n’avaient été qu’un rêve », a révélé l’ancien international italien.

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Entre Coupe du monde et Ligue des champions

Inzaghi a connu le succès avec son club comme avec la sélection italienne : il avait également remporté la Coupe du monde avec l’Italie en 2006, dernier sacre de la sélection sur la scène mondiale. L’attaquant avait contribué à ce parcours en marquant lors de la victoire de l’Italie contre la République tchèque en phase de groupes. Ces succès suscitent souvent la même question : lequel compte le plus à ses yeux ?

« Ce sont deux souvenirs différents, car tous deux ont enrichi ma carrière de footballeur. Gagner une Coupe du monde est la plus grande distinction pour n’importe quel footballeur. Athènes avait toutefois une signification particulière dans l’histoire de Milan. Nous sortions d’une finale décevante, que j’avais regardée depuis les tribunes, mais cette fois, j’étais sur le terrain et j’ai pu contribuer à la victoire. Le destin m’a offert une seconde chance et la suite, on la connaît. Je ne peux cependant pas classer ces deux soirées glorieuses, car chacune de ces réussites représente quelque chose de différent pour moi », a expliqué Inzaghi.

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Un message au Milan d’aujourd’hui

Après avoir évoqué ses souvenirs, Inzaghi a adressé un appel aux joueurs milanais avant leur match au stade Georgios Karaiskakis. Milan occupe actuellement la 28e place du classement de la Ligue Europa, hors des places qualificatives pour le tour suivant. Une victoire aujourd’hui est donc cruciale pour relancer ses espoirs de poursuivre l’aventure.

« J’ai vécu des années extraordinaires à Milan ; mon lien avec les supporters est né des buts et des victoires, mais aussi de l’engagement dont j’ai toujours essayé de faire preuve. Savoir que tout cela a résisté à l’épreuve du temps compte énormément pour moi. J’espère que les joueurs aborderont ce match avec beaucoup de personnalité et rentreront chez eux après avoir vécu une grande soirée européenne. Je sais ce que représente ce maillot et à quel point les supporters attendent beaucoup d’un match comme celui-ci. J’espère que l’équipe pourra leur offrir de la joie et une victoire », a conclu Inzaghi.