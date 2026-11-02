Steven Gerrard, figure emblématique de Liverpool, soutient Arsenal dans la course au titre de Premier League après sa victoire acquise de haute lutte à Anfield. L’ancien capitaine de l’Angleterre estime que l’équipe de Mikel Arteta a la résistance nécessaire pour tenir tête à plusieurs concurrents de premier plan.
La combativité d'Arsenal confirme ses ambitions pour le titre
Arsenal a envoyé un signal fort au reste du championnat en reprenant la tête de la Premier League. Une victoire maîtrisée 1-0 contre Liverpool, grâce à un but de Kai Havertz en première période, a permis au club londonien de dépasser Manchester City après la défaite surprise du champion en titre à domicile face à Brighton. La manière dont Arsenal s'est imposé à Anfield a convaincu Gerrard qu'il est l'équipe à battre cette saison.
Évoquant cette prestation, Gerrard a souligné la force mentale nécessaire pour gagner à l'extérieur dans un stade aussi difficile. « Il faut saluer Arsenal, parce que c'est comme ça qu'on remporte un championnat : en allant dans des endroits comme Liverpool, en faisant preuve de solidité, en restant soudés et en livrant un autre type de prestation », a déclaré l'ancien entraîneur des Rangers et d'Aston Villa à The Overlap Daily.
Il a fait remarquer que, si les larges victoires impressionnent, ce sont ces succès serrés et arrachés de haute lutte qui caractérisent une saison couronnée d'un titre pour les hommes de Mikel Arteta.
Gerrard désigne trois principaux concurrents
Malgré sa confiance en Arsenal, Gerrard ne s'attend pas à une course au titre sans opposition. Il prévoit qu'un petit groupe de clubs de premier plan finira par se détacher du reste au fil de la saison. La légende de Liverpool a cité précisément Manchester City, Chelsea et son ancien club, Liverpool, comme les trois équipes capables de disputer le titre à Arsenal jusqu'à la dernière journée.
« Il y avait beaucoup de combativité, de volonté et de solidarité, et Arsenal a réussi à s'imposer. Et l'équipe saura qu'à la fin de la saison, si elle remporte le championnat, ce que je pense qu'elle fera, car je n'ai pas changé d'avis depuis le début de la saison, elle repensera davantage à ce match qu'à ses victoires 4-0 ou 5-0 où elle paraît formidable, parce que je suis sûr qu'elle en remportera parfois », a ajouté Gerrard.
Les ambitions de Brighton pour le top 4
Si la course au titre semble opposer quatre équipes aux yeux de Gerrard, celui-ci n'a pas tari d'éloges sur le Brighton de Fabian Hurzeler. Brighton occupe actuellement la troisième place après son impressionnante victoire contre Manchester City, et Gerrard estime que le club peut réellement prétendre à une place en Ligue des champions.
« Au fil d'une saison, on fait face à tellement de défis différents en Premier League. Et quand je vois où en sont les effectifs d'Arsenal, de City et de Liverpool, je pense simplement que, sur les 38 matches, ces trois équipes, ainsi que Chelsea, quand on voit Chelsea en seconde période, finiront par prendre un peu d'avance. Mais je pense que Brighton va les pousser, va tenter sa chance, et je suis vraiment curieux de voir jusqu'où cette équipe peut aller. Ce n'est pas un prétendant au titre, à mon avis. »
J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.
Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.
Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.
Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.
J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.
Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :
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