« C’est le meilleur buteur avec lequel j’ai jamais travaillé », a déclaré l’adjoint de Thomas Tuchel, avec lequel il était aussi au FCB. « Et cela parmi tous les grands buteurs avec lesquels j’ai travaillé, y compris Cristiano et tous ces joueurs », a-t-il ajouté. CR7 avait rencontré Barry lorsqu’il travaillait pour Roberto Martinez au sein de la sélection portugaise.

Kane est considéré cette année comme l’un des grands favoris pour remporter le Ballon d’Or du meilleur joueur du monde de l’année passée. Le prix sera décerné le 26 octobre à Paris. Outre Kane, Lamine Yamal (FC Barcelone) et Kylian Mbappe (Real Madrid) peuvent eux aussi nourrir de très grandes chances de remporter pour la première fois le Ballon d’Or.

Barry s’est notamment enthousiasmé de la préparation de Kane à l’échauffement, lorsqu’il fait régulièrement mouche de manière spectaculaire dans le but. « Ils disent que c’était “phénoménal”, mais je dirais que pour Harry, c’est tout à fait normal. Ce que l’on voit à l’échauffement, la répétition des prises de balle, la précision : c’est tout simplement un niveau que je n’ai encore jamais connu », a déclaré l’Anglais.

Quelles statistiques affiche Harry Kane cette saison ?

Kane en est à six buts et deux passes décisives en sept matches officiels cette saison avec le club munichois, où il a décroché à chaque fois le titre de meilleur buteur depuis son transfert en provenance de Tottenham Hotspur pour une indemnité de 95 millions d’euros.

Prochains matchs FCA Bundesliga 09:30 FCB

Récemment, il s’est emparé du record du joueur ayant atteint le plus rapidement la barre des 100 buts en Bundesliga : Kane a atteint cette marque dès son 98e match dans l’élite allemande, lors du 7-0 contre l’Union Berlin.