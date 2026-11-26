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Le milieu du Barça Gavi assure privilégier le collectif à la gloire individuelle, alors qu’il lutte pour obtenir une place de titulaire régulière sous Hansi Flick. L’international espagnol a été titularisé mercredi, fait rare cette saison, lors de la victoire en Ligue des champions contre le Sabah FK.

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Flick fait tourner son effectif pour le déplacement européen

Les changements opérés pour le déplacement européen de mercredi ont offert à Gavi une occasion bienvenue de débuter la rencontre. Ce n’était que la troisième fois, toutes compétitions confondues cette saison, que le milieu de 22 ans figurait dans le onze de départ de Flick.

Bien qu’il ait passé une bonne partie de la saison à attendre sa chance, l’Espagnol ne ressent aucune frustration face à son temps de jeu réduit. Il reste concentré sur sa volonté d’apporter sa contribution chaque fois que son entraîneur fait appel à lui.

Gavi assure n’avoir jamais été une star

Au micro de Movistar après le coup de sifflet final, Gavi a reconnu que la concurrence pour les places faisait partie du quotidien au club catalan.

« Au bout du compte, il y a de la concurrence. C’est la conséquence du fait de jouer dans le meilleur club, a-t-il déclaré. Tout le monde est bon. Et l’entraîneur donne des occasions et te fait jouer quand il estime que c’est le bon moment.

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« Au bout du compte, c’est lui qui décide et, comme je l’ai dit, je n’ai jamais été une star. Je suis un joueur qui joue pour l’équipe, vraiment, et je serai là quand elle aura besoin de moi. »

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Pourquoi sa mentalité compte malgré son temps de jeu limité

Au-delà de l’acceptation de sa place actuelle dans l’effectif, Gavi estime que la force mentale distingue les joueurs capables d’apporter une contribution décisive lorsque des occasions importantes se présentent. Plutôt que de compter uniquement sur la technique, il considère la préparation mentale comme le facteur déterminant pour peser lors de titularisations occasionnelles.

« Je crois que la mentalité d’un joueur est presque plus importante que sa technique et ses autres qualités, a-t-il ajouté. Si tu as la bonne mentalité pour aborder ce genre de matches, tu seras un joueur important. C’est ce que je crois.

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« Quand tu abordes les matches où tu as ta chance avec le bon état d’esprit, les choses se passent bien… Je considère que ma mentalité est unique. Cela peut sembler prétentieux de le dire moi-même, mais c’est la vérité. Si je n’y crois pas, qui y croira ? »

Une rude bataille pour être régulièrement titulaire au Camp Nou

Gavi devra s’appuyer sur sa prestation de mercredi pour obtenir davantage de titularisations d’ici la fin de la saison. Profiter des rencontres européennes où Flick fait tourner son effectif lui offre un moyen de prouver à l’entraîneur qu’il peut compter sur lui.

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Mais décrocher une place de titulaire permanente mettra sa patience à l’épreuve, tant la concurrence est forte au milieu de terrain au Camp Nou. Garder cette confiance en lui sera essentiel s’il veut retrouver une place dans la meilleure équipe possible de Flick.