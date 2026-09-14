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Jochen Tittmar

Traduit par

« Je n’ai jamais été l’élu » : Ousmane Dembélé pique-t-il son ami Kylian Mbappé au sujet du Ballon d’Or ?

Ligue 1
Paris Saint-Germain
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Ousmane Dembélé
Kylian Mbappé

Après la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain à Brest, Ousmane Dembélé s’est exprimé sur le Ballon d’Or et a sans doute réagi à une déclaration de Kylian Mbappé.

Invité à réagir à la remarque de l’expert et ancien attaquant Guillaume Hoarau, selon laquelle Dembélé se montrait plus discret que Mbappé dans ses déclarations publiques sur la course à la récompense, l’ailier a choisi des mots très clairs.

« J’ai toujours été comme ça : au fond de la classe, à travailler dur », a expliqué Dembélé après le succès à l’extérieur, avant de développer au sujet du Ballon d’Or : « Depuis le début de ma carrière, je n’ai pas dit un mot à ce sujet. Je n’ai jamais été l’élu. J’ai travaillé incroyablement dur. L’an dernier, j’ai été récompensé après une saison fantastique avec le Paris Saint-Germain. Cette année, on verra, très tranquillement et sans pression. »

Le choix des mots du vainqueur du Ballon d’Or 2025 n’est peut-être pas anodin. Le terme d’« élu », en particulier, a un passif.

Tout récemment, le quotidien sportif français L'Equipe avait publié un long entretien avec Mbappé. L’attaquant du Real Madrid y revendiquait clairement le statut de favori pour le prestigieux trophée, tout en opposant les parcours respectifs des deux coéquipiers en équipe nationale.

Ousmane Dembele Ballon d OrGetty Images

Quand et où le Ballon d’Or 2026 sera-t-il attribué ?

« Il a toujours été considéré comme un joueur talentueux », a déclaré Mbappé au sujet de son compagnon de route de longue date. « J’ai toujours été considéré comme l’élu. J’étais tout en haut dès le départ. Lui a suivi une autre voie, avec des blessures, mais il a bien compensé cela. »

La réaction de Dembélé apparaît désormais comme une réponse ciblée aux propos de la star du Real. Les deux joueurs entretiennent des relations amicales depuis leurs années communes en équipe de France et au PSG.

Le gala du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre à Londres. Depuis 2022, la récompense n’est plus attribuée au meilleur joueur d’une année civile, mais d’une saison.

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