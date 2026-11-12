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La légende française Thierry Henry a révélé que l'Angleterre avait tout fait pour convaincre Michael Olise, du Bayern Munich, avant ses débuts avec l'équipe de France.

À l'été 2024, Henry préparait, en tant que sélectionneur, l'équipe de France des moins de 23 ans pour les Jeux olympiques de Paris. Olise faisait partie de son groupe, mais l'Angleterre voulait le convaincre de participer à l'Euro, organisé peu auparavant en Allemagne. « Michael m'appelait tous les jours pour parler de sa participation aux Jeux olympiques, alors que la sélection anglaise le voulait pour l'Euro. Mais je n'ai eu à convaincre personne », a déclaré Henry dans le podcast Kampo.

Grâce à ses origines, Olise pouvait représenter quatre sélections : la France, l'Angleterre, l'Algérie et le Nigeria. Chez les jeunes, il n'avait toutefois joué que pour les équipes de France. Selon Henry, rejoindre les Three Lions n'était donc même pas envisageable pour lui : « Michael Olise est un grand supporter de l'équipe de France depuis son enfance », a déclaré l'ancienne star mondiale.

Patrick Vieira, autre ancienne grande figure du football français, avait lui aussi discuté de ce choix avec Olise : « Il m'a expliqué qu'il pensait avoir plus de chances de devenir champion du monde avec la France qu'avec l'Angleterre », a confié Vieira au quotidien sportif L'Équipe. Les deux pays ont toutefois échoué dans leur quête lors de la Coupe du monde cet été : la France, avec Olise, comme l'Angleterre ont été éliminées en demi-finale.

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Olise a fait ses débuts avec l'équipe de France A en septembre 2024 sous les ordres du sélectionneur Didier Deschamps. Dès l'automne, ses apparitions en matches officiels de Ligue des nations l'ont installé dans le groupe, si bien qu'un changement de sélection a rapidement été exclu. Il compte désormais 29 sélections (11 buts) et est titulaire dans l'équipe du nouveau sélectionneur Zinedine Zidane.