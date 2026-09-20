« Je n’ai encore jamais vu une équipe comme la nôtre » : Roberto De Zerbi semble de plus en plus désespéré après la chute de Tottenham Hotspur

Le début misérable de Tottenham dans la nouvelle saison de Premier League s’est poursuivi samedi avec une défaite 3-2 contre Aston Villa. Toujours sans victoire dans ce début de saison, les Spurs ont ainsi reculé à l’avant-dernière place.

Dimanche, un point suffira à Fulham pour envoyer l’ancien club de la superstar du Bayern Munich Harry Kane à la dernière place du classement de Premier League.

De Zerbi avait réussi à sauver les Spurs de la relégation la saison passée, mais malgré d’immenses investissements lors du mercato estival, il faut désormais constater une régression. Un schéma se dégage d’ailleurs : Tottenham paraît extrêmement instable.

Les bonnes périodes alternent sans cesse avec des effondrements flagrants. Dans le duel du bas de tableau contre Villa, les Spurs, qui recevaient, ont bien entamé le match, mais le 1-0 de Johan Manzambi dans le temps additionnel de la première période a été le coup de massue qui a profondément déstabilisé l’équipe.

« Il est difficile de l’expliquer, car en 14 ans de carrière d’entraîneur, je n’ai encore jamais vu une équipe comme la nôtre », a déclaré De Zerbi à talkSPORT. « Aussi fragile, aussi irrégulière. Soit on est bon, soit on est mauvais. On ne peut pas très bien jouer pendant les 30 ou 40 premières minutes, puis encaisser des buts de cette manière. C’est difficile à accepter pour moi. »

Interrogé sur la cause de l’instabilité de son équipe, le technicien de 47 ans a admis ne pas avoir de réponse.

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Comment Tottenham s’est-il renforcé cet été ?

Les joueurs ont peut-être « manqué d’énergie » après que l’égalisation supposée de Mohammed Kudus a été annulée pour une position de hors-jeu (60e), a avancé De Zerbi, avant de porter son attention sur un autre sujet.

« Nous avons besoin de leaders qui poussent l’équipe et qui la dirigent vraiment », a déclaré l’Italien, sans citer de noms. « C’était pareil contre Newcastle, c’était pareil à Liverpool, c’était pareil contre Everton - nous devons trouver des solutions ! »

La première trêve internationale offre désormais à De Zerbi beaucoup de temps pour chercher des pistes de solution. En raison des engagements internationaux de nombreux joueurs de son effectif, il n’est toutefois pas question d’analyser ensemble ce début de saison raté, avec seulement deux points pris en cinq matches.

Les Spurs se sont renforcés cet été pour plus de 360 millions d’euros avec des stars comme Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio et Jan Paul van Hecke, pour ne citer que les transferts les plus coûteux. L’ancien buteur de Bundesliga Omar Marmoush est aussi arrivé en prêt, ainsi que la légende de Liverpool Andy Robertson libre. Le 10 octobre, la saison de Premier League reprendra pour Tottenham : un déplacement à Manchester United est alors au programme.

Premier League : quelle est la situation dans le bas du classement ?