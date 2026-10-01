Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Karim Adeyemi DFB-Teamgetty
Marko Brkic
Traduit par

« Je n’ai encore jamais vécu ça » : violentes insultes contre Karim Adeyemi et d’autres stars de la DFB

UEFA Nations League A
Allemagne vs Serbie
Allemagne
Serbie
K. Adeyemi

Lors de la défaite 1-0 de l’équipe nationale allemande contre la Grèce, Karim Adeyemi et d’autres stars de la DFB ont été violemment insultés depuis les tribunes.

Cela a poussé Steven Pawlowicz, supporter de longue date du DFB, à répliquer avec ses propres chants « Adeyemi ». Son soutien à la star de Barcelone était nettement audible via les micros d’ambiance de l’ARD.

Après la rencontre, Pawlowicz a d’abord attiré l’attention sur ces incidents dans une publication sur Instagram. Ensuite, le joueur de 32 ans a expliqué à Bild et à la Frankenpost le contexte de ses cris : « Dès la première minute, des insultes violentes visant les joueurs allemands ont fusé depuis le troisième rang derrière nous, au début surtout contre des joueurs du Bayern. Des insultes qui ont ensuite dérivé jusqu’à viser aussi l’apparence », a raconté Pawlowicz.

Scandale dans les tribunes : en plus des stars du DFB, des supporters aussi insultés

Mais apparemment, cela ne s’est pas limité à des attaques verbales contre les internationaux allemands. D’autres spectateurs auraient également été gravement insultés et même menacés de violence. « D’autres spectateurs ont aussi été copieusement insultés et même menacés de violence avec des cris comme “Viens donc ici !” ou “Qu’est-ce que tu veux, au juste ?”. Nous avons immédiatement prévenu un stadier. Mais il n’y a eu aucune réaction, juste un haussement d’épaules. »

Pawlowicz a alors décidé de répondre à ces insultes par des encouragements positifs. « À chaque fois qu’ils criaient quelque chose d’ignoble, je criais quelque chose de positif, mais plus fort », a-t-il expliqué. Il ne s’attendait pas à ce que ses cris parviennent jusqu’au micro de la télévision : « Je n’avais aucune idée qu’on m’entendait. Il n’y avait pas de réseau dans le stade. Les Grecs étaient aussi tellement bruyants que je suis vraiment surpris qu’on ait pu m’entendre aussi bien. »

DFB-TeamGetty Images

Pour Pawlowicz, la situation était inhabituelle. « Je n’ai encore jamais vécu cela lors de matches internationaux. Les matches de l’Allemagne sont en général super détendus, rien à voir avec les matches de Bundesliga. Une atmosphère super pacifique, que ce soit contre l’Italie ou la Finlande. Mais il y a toujours des fauteurs de troubles. »

Sur le plan sportif aussi, cette défaite a mis l’équipe d’Allemagne sous pression. Ce revers 1-0 contre la Grèce a également été la première défaite de l’ère Jürgen Klopp comme sélectionneur de l’Allemagne. Klopp attend donc toujours sa première victoire, après des débuts conclus sur un match nul 1-1. Jeudi, il aura une nouvelle occasion face à la Serbie.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google