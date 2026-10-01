Cela a poussé Steven Pawlowicz, supporter de longue date du DFB, à répliquer avec ses propres chants « Adeyemi ». Son soutien à la star de Barcelone était nettement audible via les micros d’ambiance de l’ARD.

Après la rencontre, Pawlowicz a d’abord attiré l’attention sur ces incidents dans une publication sur Instagram. Ensuite, le joueur de 32 ans a expliqué à Bild et à la Frankenpost le contexte de ses cris : « Dès la première minute, des insultes violentes visant les joueurs allemands ont fusé depuis le troisième rang derrière nous, au début surtout contre des joueurs du Bayern. Des insultes qui ont ensuite dérivé jusqu’à viser aussi l’apparence », a raconté Pawlowicz.

Scandale dans les tribunes : en plus des stars du DFB, des supporters aussi insultés

Mais apparemment, cela ne s’est pas limité à des attaques verbales contre les internationaux allemands. D’autres spectateurs auraient également été gravement insultés et même menacés de violence. « D’autres spectateurs ont aussi été copieusement insultés et même menacés de violence avec des cris comme “Viens donc ici !” ou “Qu’est-ce que tu veux, au juste ?”. Nous avons immédiatement prévenu un stadier. Mais il n’y a eu aucune réaction, juste un haussement d’épaules. »

Pawlowicz a alors décidé de répondre à ces insultes par des encouragements positifs. « À chaque fois qu’ils criaient quelque chose d’ignoble, je criais quelque chose de positif, mais plus fort », a-t-il expliqué. Il ne s’attendait pas à ce que ses cris parviennent jusqu’au micro de la télévision : « Je n’avais aucune idée qu’on m’entendait. Il n’y avait pas de réseau dans le stade. Les Grecs étaient aussi tellement bruyants que je suis vraiment surpris qu’on ait pu m’entendre aussi bien. »

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Pour Pawlowicz, la situation était inhabituelle. « Je n’ai encore jamais vécu cela lors de matches internationaux. Les matches de l’Allemagne sont en général super détendus, rien à voir avec les matches de Bundesliga. Une atmosphère super pacifique, que ce soit contre l’Italie ou la Finlande. Mais il y a toujours des fauteurs de troubles. »

Sur le plan sportif aussi, cette défaite a mis l’équipe d’Allemagne sous pression. Ce revers 1-0 contre la Grèce a également été la première défaite de l’ère Jürgen Klopp comme sélectionneur de l’Allemagne. Klopp attend donc toujours sa première victoire, après des débuts conclus sur un match nul 1-1. Jeudi, il aura une nouvelle occasion face à la Serbie.