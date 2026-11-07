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Niclas Füllkrug ne marque pas lors de la défaite 1-0 du Werder Brême sur la pelouse du VfB Stuttgart. L’international allemand, de retour en sélection, a néanmoins livré une bonne prestation, comme l’a notamment souligné Lothar Matthäus, recordman de sélections avec l’Allemagne, dans son rôle de consultant pour Sky.

Matthäus a expliqué : « Quand un avant-centre du Werder Brême touche 70 ballons dans un match, tu sais comment la rencontre s’est déroulée, surtout en seconde période. Je n’avais encore jamais entendu parler d’un tel chiffre pour un avant-centre. »

Matthäus a souligné qu’il n’était certes « pas le plus grand amateur de statistiques », mais a ajouté : « La façon dont Niclas a joué en seconde période, dont il est venu chercher les ballons, les a conservés et a cherché ses coéquipiers mieux placés, j’ai pris énormément de plaisir à la voir. Regarder le Werder Brême en seconde période, c’était voir du football moderne. »

Malgré une meilleure prestation après la pause, le Werder a concédé à Stuttgart sa deuxième défaite de la saison, un coup d’arrêt après les dernières semaines fructueuses. Une première période en demi-teinte a été décisive, Maximilian Mittelstädt ayant inscrit très tôt le but de la victoire d’une frappe puissante du gauche (7e).

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Füllkrug, en tête du classement des buteurs de l’élite allemande, a surtout eu affaire à Jeff Chabot face au VfB. Pour Fabian Wohlgemuth, directeur sportif de Stuttgart, ce duel a été la clé de la victoire à domicile. « C’était une base importante et le duel décisif, que Jeff a remporté », a déclaré Wohlgemuth sur Sky.

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Füllkrug, lui, avait retiré une autre impression de ses duels avec Chabot au cours des 90 minutes précédentes : « On pouvait gérer ça assez intelligemment. Quand on se rendait disponible tôt dans le demi-espace, on lui posait un problème : devait-il sortir avec moi ou non ? J’ai eu le sentiment que ça lui posait quelques difficultés. Au bout du compte, j’ai conservé beaucoup de ballons, même la plupart, en fait. Bien sûr, il tire, il s’accroche et il essaie tout. »

Getty Images

Füllkrug s’est dit déçu par la défaite, mais nullement abattu. La prestation du Werder, surtout après la pause, avait été trop solide pour cela. « En seconde période, nous avons été beaucoup plus audacieux et nous avons eu assez d’occasions pour marquer un but », a déclaré le joueur de 33 ans. « Je suis quand même fier de mon équipe. Un sacré groupe. »

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Au sein de ce groupe, Füllkrug a réservé une mention spéciale à la défense : « À l’échelle de l’équipe, 60 % de duels remportés, ça parle de soi-même. Derrière, nous avons encore été remarquables dans notre manière de défendre face à des joueurs comme Undav et El Khannouss. Deniz est vraiment solide dans les duels, mais ce que Marco (Friedl, NDLR) a encore fait aujourd’hui était excellent. (…) »

Füllkrug sur sa discussion avec Klopp : « Un échange très agréable »

Avant la trêve internationale, le Werder occupe toujours la cinquième place du classement de Bundesliga, mais le Bayer Leverkusen peut encore le faire reculer au sixième rang dimanche.

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Füllkrug retrouvera ensuite l’équipe d’Allemagne après plus d’un an d’absence. Le sélectionneur Jürgen Klopp l’a convoqué pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie, le 13 novembre, puis contre les Pays-Bas trois jours plus tard.

Le joueur expérimenté a déclaré à ce sujet : « Je suis encore totalement concentré sur ce match. Pour l’instant, je ne pense pas au fait que je vais rejoindre la sélection la semaine prochaine et je ne ressens donc pas encore vraiment d’impatience. Jürgen Klopp a évidemment réfléchi à la question. Il a discuté de tout avec moi de manière très ouverte et honnête et m’en a aussi parlé assez tôt. Nos échanges ont toujours été très agréables. Bien sûr, j’ai hâte d’y être et nous verrons ce qui se passera. »