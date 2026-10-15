Diego Pugno est heureux d’être un joueur de l’Ajax, même si l’attaquant italien se demande comment Jordi Cruyff a bien pu le dénicher, comme il l’explique dans un entretien accordé à Ajax Life.

L’été dernier, l’Ajax a obtenu le prêt de Pugno en provenance de la Juventus. Le club d’Amsterdam dispose d’une option d’achat pour l’attaquant italien.

L’avant-centre de vingt ans ne s’attendait pas du tout à rejoindre l’Ajax cet été. « Mon agent aussi était stupéfait. Je n’avais même pas enchaîné les bons matches. Je n’ai aucune idée de la façon dont l’Ajax m’a repéré », affirme-t-il.

« Pourtant, j’étais super heureux quand l’Ajax a appelé. J’ai tout de suite su à cent pour cent que je voulais y aller. Je ne suivais pas particulièrement l’Eredivisie, mais tout le monde connaît ce club », poursuit-il.

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Pugno se souvient notamment de la saison 2018/19, lorsque l’Ajax d’Erik ten Hag avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions. « Ma génération connaît très bien cette saison, notamment parce qu’ils avaient éliminé mon club, la Juventus, de façon sensationnelle… »

Pugno a jusqu’ici disputé neuf matches avec le Jong Ajax, inscrivant cinq buts et délivrant deux passes décisives.







