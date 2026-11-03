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Darijo Srna, directeur sportif du Shakhtar Donetsk, a vivement attaqué le président de la FIFA, Gianni Infantino, au sujet du traitement réservé au football ukrainien par l’instance dirigeante pendant la guerre en cours. L’ancien capitaine de la Croatie a accusé les dirigeants du football mondial de ne pas avoir protégé les clubs ukrainiens et a mis Gianni Infantino au défi de se rendre lui-même dans le pays.

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Le dirigeant croate critique la FIFA

Srna a demandé à Infantino de se rendre en Ukraine et d’apporter un véritable soutien aux clubs du pays lors d’un entretien accordé à talkSPORT. Alors que les équipes russes sont exclues des compétitions de l’UEFA et de la FIFA depuis le début de l’invasion à grande échelle en février 2022, l’instance dirigeante du football mondial a autorisé la Russie à engager une équipe de jeunes lors de la première édition de la Coupe du monde et du Festival des moins de 15 ans, organisée le mois dernier en Azerbaïdjan. Cette décision a profondément irrité l’ancien international croate, qui compte 134 sélections.

Ceferin salué, la FIFA accusée de privilégier les affaires

Opposant l’approche de la FIFA à celle du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, Srna a déclaré : « La FIFA, c’est du business. Si vous comparez le président Ceferin à Infantino, ce sont deux personnes différentes. Celui qui aime le football, c’est M. Ceferin. Il protège tous les clubs. Il ne veut pas vendre le football aux riches. Le football est pour tout le monde, pas seulement pour les riches.

« La FIFA, en revanche, fait du business. Nous l’avons vu lors de la Coupe du monde. Malheureusement, elle n’a protégé aucun club ukrainien pendant la guerre. Quel est son devoir ? Elle est là pour protéger le football, protéger les clubs, protéger les joueurs. Mais elle n’a rien fait. Je peux donc simplement inviter une nouvelle fois le président Infantino à se rendre en Ukraine, et peut-être changera-t-il d’avis après cela. D’ici là, je n’ai de respect ni pour lui ni pour la FIFA dans son ensemble. »

Un retour dans les compétitions européennes totalement exclu

Malgré la décision de la FIFA concernant son tournoi de jeunes, Srna reste convaincu que les clubs russes ne retrouveront pas les compétitions européennes de sitôt. Aucune équipe russe n’a disputé la Ligue des champions depuis l’élimination du Zénith Saint-Pétersbourg à l’issue de la phase de groupes 2021-2022, au cours de laquelle il s’était notamment incliné 1-0 face à Chelsea. De son côté, le Shakhtar n’a plus affronté d’adversaire russe depuis sa rencontre avec le Zénith lors de la phase de groupes 2011-2012.

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Écartant la perspective d’un retour en Europe, Srna a ajouté : « Je pense que c’est impossible sous la présidence de Ceferin. Je veux dire, comment ? Comment une équipe russe pourrait-elle venir jouer en Angleterre ? Vous imaginez ? Ou en Allemagne, en Pologne, en Espagne ou en Italie ? C’est impossible, parce qu’ils vivent dans leur propre monde. Ils ne sont pas les bienvenus en Europe. Si vous voyiez Chelsea jouer contre le Zénith à Stamford Bridge, ce serait le chaos. Je ne pense pas que les équipes russes devraient être réintégrées aux compétitions de l’UEFA avant la fin de la guerre. »

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Stamford Bridge accueille une rencontre européenne

Srna a tenu ces propos sans détour à Londres avant le match de Ligue des champions du Shakhtar face au club portugais du Sporting CP, mardi soir. En raison du conflit qui se poursuit dans leur pays, les champions d’Ukraine à 16 reprises disputent leurs matches européens à domicile au stade de Stamford Bridge, l’enceinte de Chelsea, tout au long de la saison en cours. Obtenir un résultat positif dans l’ouest de Londres sera essentiel pour les espoirs de qualification du club dans cette compétition.