Une situation qui suscite le mécontentement de ce cadre de l’équipe. Après le match nul sans but contre le SV Elversberg, le professionnel dano-turc a formulé de vives critiques à l’égard de la retenue de la direction du club.

« Je n’ai absolument rien entendu de la part du club. Ce qui se passera, on le verra à la fin. Si mon contrat expire, alors je sais que je ne serai pas sans club. Je n’ai aucun stress avec ça », a expliqué le droitier d’1,88 mètre.

C’est surtout la comparaison avec d’autres éléments de l’effectif qui passe mal chez le vétéran. Alors que plusieurs de ses coéquipiers ont récemment été dotés de nouveaux contrats, le patron de la défense attend toujours en vain un signal de la direction de Schalke.

« Bien sûr, je suis un peu déçu quand je vois que mes coéquipiers obtiennent de nouveaux contrats grâce à leurs bonnes performances et que moi, en tant que leader, je me retrouve sans nouveau contrat. Mais je me concentre sur les matches et sur l’objectif de décrocher le maintien à la fin de la saison », a déclaré le joueur de 29 ans.

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Comment Schalke 04 a-t-il réagi aux critiques de Hasan Kurucay ?

Du côté des Königsblauen, on s’efforce en revanche d’apaiser les tensions. Le directeur sportif Frank Baumann a réagi auprès de Bild aux déclarations du défenseur central et a tenté d’en minimiser la portée. « Hasan est quelqu’un qui livre de très bonnes performances depuis plus d’un an, nous sommes très satisfaits de lui et de son évolution. Nous avions d’abord d’autres priorités concernant les prolongations, c’est vrai, mais nous sommes sereins et nous nous assiérons avec Hasan et son agent en temps voulu », a déclaré Baumann.

Le bilan sportif de Kurucay appuie ses revendications. Depuis plus d’un an, le défenseur fait partie des éléments les plus fiables de l’effectif de Gelsenkirchen et il est devenu un facteur important. Le fait que Schalke ait besoin de la stabilité du défenseur central dans la lutte pour le maintien ne fait aucun doute.

Malgré le retard actuel, les chances d’un maintien au club ne sont globalement pas mauvaises. Selon la WAZ, Kurucay se sent toujours parfaitement bien à Schalke 04. Toutefois, le ballon est désormais dans le camp des dirigeants de Gelsenkirchen, qui doivent chercher au plus vite à discuter avec le défenseur et ses représentants afin d’éviter un départ libre l’été prochain.